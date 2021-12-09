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По каким позициям не исполнен план доходов в бюджет

9 Декабря 2021 10:35
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По каким позициям не исполнен план доходов в бюджет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По каким позициям не исполнен план доходов в бюджет, сообщил министр финасов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«План не исполнен по по налогу на добавленную стоимость ( НДС) на товары внутреннего производства (ТВП). Неисполнение плана по НДС на ТВП связано с увеличением сумм возврата НДС за 11 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 340 млрд тенге или на 62%», - уточнил Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина добавил, что доходы местных бюджетов исполнены на 107,5% и составили 3,5 трлн тенге.

План перевыполнен на 243 млрд тенге, из них по налогам – на 202 млрд тенге.

Планы перевыполнены практически по всем видам основных налогов.

Ранее Ерулан Жамаубаев сообщил, что в государственный бюджет доходов поступило на сумму 10 трлн 179 млрд тенге, план исполнен на 103,6%. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 6,7 трлн тенге, план исполнен на 101,7%.



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#Экономика   #Налоги   #Бюджет  
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Автор:

Серик Сабеков

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