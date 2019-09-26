По каким направлениям осуществляется социальная поддержка в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Социальная поддержка в столице осуществляется по разным направлениям. Это строительство доступного жилья, возможность бесплатного проезда, помощь в снижении долговой нагрузки по кредитам для малоимущих людей, увеличение госгрантов на новые бизнес-идеи, создание постоянных рабочих мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на газету «Вечерняя Астана».

Социальной поддержкой в этом году планировалось охватить около 159 тыс. человек. Это 14 929 многодетных семей, 41 184 малообеспеченных жителя и 82 290 пенсионеров, из них 64 — ветераны Великой Отечественной войны, а также 25 719 людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе 5316 — дети с инвалидностью.

С начала года адресную социальную помощь на 2 млрд тенге получили 7 тыс. семей, среди них — более 3 тыс. многодетных семей. В то же время отказали в назначении АСП 1516 семьям.

В рамках Фонда всеобуча выдано 12,8 тыс. сертификатов на 30 тыс. тенге. А вот благодаря благотворительной акции «Дорога в школу» за счет средств спонсоров удалось помочь собрать в школу 6 тыс. 42 ребенка. Общая сумма поддержки неравнодушных людей, в том числе бизнесменов, составила 77 млн тенге.

Вопрос, опережающий по своей важности все другие заботы и тревоги, — здоровье. На бесплатное лекарственное обеспечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи пациентам, состоящим на диспансерном наблюдении, в том числе социально уязвимым категориям населения, выделено 7,2 млрд тенге.

«В нашей семье шестеро детей. С 2012 года стояли в очереди на получение жилья. В этом году посчастливилось оформить арендное жилье — 3-комнатную квартиру по программе «Берекелі баспана». Четверо детей учатся в школе, мы получили сертификаты на 30 тыс. тенге для приобретения одежды и канцелярских товаров от управления образования, также являемся получателями АСП», - рассказала обладательница подвески «Күміс алқа» Молдир Амирбекова.

Что касается инклюзивных сервисов, сегодня перевозку людей с инвалидностью осуществляют 30 машин службы «Инватакси», 5 — для инвалидов-колясочников (РОО «Конфедерация инвалидов»), 15 — для детей-инвалидов (школа № 65, общественный фонд «Мейірім») и 10 — для незрячих инвалидов (общественное объединение «Казахское общество слепых»).

На 1 сентября специальными социальными услугами охвачены 3889 человек в центрах соцобслуживания, центре ресоциализации людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, реабилитационном центре для престарелых, инвалидов и детей с инвалидностью, в кризисном центре.

Жилищный вопрос

Вопросом номер один в столице по-прежнему остается жилье. Сегодня в очереди на получение квартиры из госфонда состоят 47 646 человек, в том числе 3912 многодетных семей, социально уязвимые категории населения — 18 355, дети-сироты — 2758, госслужащие и бюджетники — 22 528. С начала года жителям столицы выдали 518 квартир, из них 336 - очередникам местных исполнительных органов, в том числе 24 многодетным семьям, 10 — арендное жилье без права выкупа и 14 — кредитное жилье через систему жилстройсбережений.

Ко Дню Конституции по городской программе арендного жилья без права выкупа «Берекелі баспана» очередники получили 298 квартир. Обладателями заветных «квадратов» стали 150 многодетных семей и 148 — жители из числа социально уязвимых категорий населения. Тогда как в этом году из коммунального жилищного фонда планируется выдать 1322 квартиры. Это 419 — арендное и 903 — кредитное жилье.

Из 500 жилищных сертификатов на миллион тенге для бюджетников в качестве помощи для покупки квартиры выдано 397. Напомним, шанс на такую поддержку есть у работников сфер образования, здравоохранения, специальных социальных услуг и Департамента полиции.

Также для решения злободневного жилищного вопроса действует программа «Бақытты отбасы». По ней выдано 2365 направлений — 834 многодетным, 1143 неполным и 388 семьям, где воспитывают детей с инвалидностью. Также принято 857 заявок для оценки платежеспособности — обязательной процедуры, предшествующей одобрению заявки. Программа «Бақытты отбасы» осуществляется через Жилстройсбербанк Казахстана, жилье здесь можно оформить на срок до 20 лет под 2% годовых. Здесь предусмотрено частичное субсидирование из местного бюджета для первоначального взноса в размере 1 млн тенге. На эти цели предусмотрен 1 млрд тенге для 1 тыс. жилищных сертификатов.

К концу года в рамках другой программы «Нұрлы жер» будут обеспечены жильем 616 многодетных семей.

Еще одно направление соцподдержки — помощь в списании долгов по кредитам. Снижение долговой нагрузки будет произведено для 22 544 человек на сумму 6,7 млрд тенге.

Силами бизнесменов и меценатов оказана помощь 1742 многодетным семьям в покупке продуктовых корзин, угля, одежды и обуви, финансовой помощи. Также предприниматели помогли с монтажом 1004 автономных датчиков оповещения повышенного уровня угарного газа и дыма.

Вакансии и занятость

Где найти работу, стабильный доход и достойный социальный пакет? Это вопросы, которые каждый день интересуют тысячи жителей столицы. С начала года в поисках работы в Центр занятости обратились 15 194 человека, охвачены мерами социальной защиты от безработицы 7502 жителя, или 48,7%. Трудоустроены 6919 человек, на постоянную работу — 3778, общественные работы — 2029, молодежную практику — 865 и социальные рабочие места — 154. На краткосрочные курсы обучения направлены 583 человека. В то же время гранты на интересные бизнес-идеи получили 49 человек.

«Увеличены планы по краткосрочным курсам с 700 до 2113 человек. Курсы организуются по 102 востребованным специальностям на рынке труда. Кроме того, увеличен план по выдаче госгрантов на реализацию новых бизнес-идей со 100 до 2200, а размер гранта — в 2 раза, со 100 до 200 МРП, то есть 505 тыс. тенге», — говорят в акимате.

С начала года в столице создано 14 927 новых постоянных рабочих мест. Из них большая часть приходится на сферу малого бизнеса.

Сегодня в базе данных зарегистрировано 7825 вакансий от 859 работодателей, в том числе с заработной платой до 100 тыс. тенге — 4,2 тыс. мест, от 100 до 150 тыс. тенге — 2 тыс. мест.



