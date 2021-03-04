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    19:17, 03 Март 2021 | GMT +6

    По каким направлениям будет совершенствоваться система здравоохранения в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По каким направлениям будет совершенствоваться система здравоохранения в Казахстане, рассказал вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, система здравоохранения будет совершенствоваться по следующим направлениям:

    - Повышение доступности медицинской помощи с приоритетом на село.

    - Дальнейшее усиление первичной медико-санитарной помощи.

    - Стимулирование роста компетенций медицинских работников.

    - Слышащее здравоохранение.

    - Лекарственная и биологическая безопасность пациента.

    «Отмечу, что все эти направления будут реализованы с применением цифровых технологий», - подчеркнул Марат Шранов

    Вице-министр также добавил, что для обеспечения доступности медицинской помощи особое внимание уделяется обеспечению шаговой доступности первичной медико-санитарной помощи. Для этого предусмотрено строительство и открытие более 487 объектов ПМСП до 2025 года (в том числе в 137 сельских населенных пунктах).


    Теги:
    Здравоохранение Минздрав РК
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