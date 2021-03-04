По каким направлениям будет совершенствоваться система здравоохранения в Казахстане
По его словам, система здравоохранения будет совершенствоваться по следующим направлениям:
- Повышение доступности медицинской помощи с приоритетом на село.
- Дальнейшее усиление первичной медико-санитарной помощи.
- Стимулирование роста компетенций медицинских работников.
- Слышащее здравоохранение.
- Лекарственная и биологическая безопасность пациента.
«Отмечу, что все эти направления будут реализованы с применением цифровых технологий», - подчеркнул Марат Шранов
Вице-министр также добавил, что для обеспечения доступности медицинской помощи особое внимание уделяется обеспечению шаговой доступности первичной медико-санитарной помощи. Для этого предусмотрено строительство и открытие более 487 объектов ПМСП до 2025 года (в том числе в 137 сельских населенных пунктах).