По каким критериям принимают на работу водителей столичного общественного транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работа водителей общественного транспорта всегда вызывает нарекания со стороны пассажиров. В этой связи корреспонденты МИА «Казинформ» поинтересовались, как проходят обучение водители столичных автобусов и по каким критериям их принимают на работу.

В пресс-службе транспортной компании отметили, что с мая 2014 года функционирует Центр квалификации специалистов транспорта, который специализируется на повышении квалификации водителей городского пассажирского транспорта, консультантов пользователей электронной системы оплаты проезда, водителей такси и других специалистов транспортного сектора.

«К водителям есть определенные требования, прописанные в Законе о дорожном движении по категории транспортных средств D, DE. Эти требования также прописаны в Законе об автомобильном транспорте, а также в Правилах перевозок пассажиров и багажа. Этим требованиям придерживаются автобусные парки, которых в столице 6», - отметили в компании.

Перед тем как приступить к работе, необходимо пройти собеседование и обучение. Желающий кандидат, соответствующий квалификационным требованиям, приходит в парк, и предоставляет там свои документы. В парках еженедельно проходит совет, на котором рассматриваются кандидаты. Его проверяют на наличие ДТП, штрафов, и потом принимается решение в приеме или отказе. После того, как кандидата одобрили, направляют в центр на обучение. Это 40-часовая программа, куда включены экзамены.

Половину программы занимает изучение правил дорожного движения, далее нормативно-правовые акты по перевозке пассажиров и багажа, Закон об автомобильном транспорте, Правила перевозки пассажиров и багажа по республике и отдельно в столице.

«Особое внимание уделяется психологии, культуре поведения и т.д. В первый день проводится входное тестирование по ПДД, где определяется его начальный уровень знаний по безопасности дорожного движения, также проходит психофизиологическое тестирование, при помощи компьютерного аппаратно-программного комплекса, на скорость сенсомоторной реакции водителя. Внимание также уделяется совершенствованию навыков по оказанию первой доврачебной помощи, обслуживанию лиц с инвалидностью и маломобильных граждан, изучению города и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы», - пояснили в компании.

После обучения проводится два экзамена. Первый - по нормативным актам, знанию города, медпомощи и т.д. Второй экзамен - только по ПДД. По их результатам принимается решение: если кандидат набрал порог, то выдаются документы, и человек отправляется в парк для дальнейшего трудоустройства.

«Также сотрудники парков проходят повышение квалификации. С парками подписано соглашение, на основании которого проводится технический минимум всех вновь принимаемых водителей и раз в три года проводится обучение для уже действующих работников. После прохождения теоретической части, каждый автобусный парк проводит у себя стажировку в парке и на линии. В первый день за новичком закрепляется опытный сотрудник. После стажировки принимается решение о допуске его на линию», - добавили в компании CTS.

Ранее в группе «Астана – Что? Где? Когда?» в Facebook жители столицы выразили жалобу на работу и культуру поведения водителей общественного транспорта.