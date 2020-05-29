По каким финансовым пирамидам завели дела в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Нур-Султана назвали расследуемые уголовные дела по факту мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Департаментом полиции Нур-Султана расследуются уголовные дела по крупными финансовым пирамидам в отношении ТОО «ESTATE Ломбард», ТОО «Выгодный займ», ТОО «Гарант 24 Ломбард».
«Такие же финансовые пирамиды есть по игре «Котел», «Успешные деньги». Большая часть подозреваемых в совершении крупных финансовых пирамид и интернет-мошенничеств задержана. К примеру, по ТОО «ESTATE Ломбард» установлено шесть основных подозреваемых, четверо из них задержаны. По «Выгодному займу» установлены два участника финансовой пирамиды. Сейчас мы ориентированы на сбор потерпевших людей», - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Нур-Султана Дмитрий Демидов во время брифинга с журналистами.
При этом он подчеркнул, что большая часть мошенничеств совершается в Интернете, социальных сетях.
«Понимаете, финансовая пирамида - завлекающий маневр получить много денег, не прилагая немало усилий. В территории совершения преступлений интернет-мошенничества нет границ. Здесь могут быть охвачены Казахстан и страны СНГ. У нас есть отдельные факты, когда подозреваемые находились в США, Индии, Великобритании. Преступления раскрываются путем глубокого анализа, применения отдельных технологий и с учетом взаимодействия с банками, интернет-ресурсами», - отметил глава управления.
Дмитрий Демидов назвал наиболее распространенные виды интернет-мошенничества.
«Основная наша задача - довести до граждан, что преступление не имеет территории, физического контакта и надо быть грамотным и осторожным при использовании социальных сетей и отдельных услуг. Мошенничество начинается от самого простого. К примеру, пересдача квартиры. Так, выдается объявление, человеку говорят, что ему нужно забрать ключи от квартиры. Далее объявление удаляется и в последующем телефон уже отключен, при этом человек на счет деньги перечислил», - отметил Д. Демидов
По его словам, также все чаще мошенничество совершается по продажам товаров на популярных сайтах - «OLX», «Колёса». При этом деньги перечисляются посредством популярных финансовых институтов - Kaspi и Qiwi-кошелек.
Ранее сообщалось, что по Нур-Султану зарегистрировано более 1100 фактов интернет-мошенничества по итогам четырех месяцев этого года.
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