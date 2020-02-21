По избиению аксакала в Кордае проводятся экспертизы – глава МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в избиении аксакала в Кордайском районе Жамбылской области будет предан суду. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил глава МВД, в Кордайском районе Жамбылской области сейчас ситуация стабильная

«Днем и ночью работаем с сотрудниками Национальной гвардии. На сегодняшний день преступлений не зарегистрировано. Хотелось бы сказать, что те три человека, которые подняли руку на полицейских, найдены и задержаны. В две-три недели их дело будет передано в суд, и суд его рассмотрит. Того, кто избил аксакала, тоже задержали. Его на второй день нашли, задержали. После завершения медицинской экспертизы через две-три недели передадим дело в суд», - сказал Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.



