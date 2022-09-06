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    19:36, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    По итогам заседания участниц соглашения ОПЕК+ обязательства РК на октябрь - 1,706 млн баррелей в сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    Казахстан на заседании представлял вице-министр энергетики РК Асет Магауов.

    На заседании обсуждалось выполнение в августе странами обязательств по соглашению.

    По итогам заседания было принято решение, что в октябре уровень добычи будет на уровне августа, принимая во внимание, что увеличение на 0.1 млн барр/ сут. было только для сентября. Обязательства Казахстана на октябрь составят 1,706 млн барр/сут.


    Теги:
    Минэнерго РК Экономика Нефть
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