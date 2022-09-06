По итогам заседания участниц соглашения ОПЕК+ обязательства РК на октябрь - 1,706 млн баррелей в сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Казахстан на заседании представлял вице-министр энергетики РК Асет Магауов.

На заседании обсуждалось выполнение в августе странами обязательств по соглашению.

По итогам заседания было принято решение, что в октябре уровень добычи будет на уровне августа, принимая во внимание, что увеличение на 0.1 млн барр/ сут. было только для сентября. Обязательства Казахстана на октябрь составят 1,706 млн барр/сут.