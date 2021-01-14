+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -23 °С
Алматы: -6 °С
USD 419.15 EUR 510.9
RUB 5.68 CNY 64.82
Скачать
Новости
Вся лента >>>

По итогам выборов в маслихаты Nur Otan поддержали 82% избирателей – Бауыржан Байбек

14 Января 2021 13:04
Поделиться:
По итогам выборов в маслихаты Nur Otan поддержали 82% избирателей – Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Nur Otan выдвинул 216 партийных списков во все маслихаты страны. По итогам выборов в местные представительные органы за партию в среднем проголосовало 82,4% избирателей. Таким образом, из 3 276 мест в маслихатах всех уровней мы получили 2 701 мандат. Об этом сообщил заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек.

Новости по теме
Депутаты Мажилиса VII созыва получили депутатские удостоверения и значки в ЦИК РК
Утвержден список депутатов в маслихат Алматы от Nur Otan Председатель Сената прокомментировал прошедшие выборы Мы движемся дальше - Дархан Мынбай

«Вчера по итогам бюро политических советов филиалов «Nur Otan»-а сформированы и направлены для регистрации в территориальные избирательные комиссии списки депутатов маслихатов для всех областей, районов и городов страны.

В целом, состав наших фракций в маслихатах обновился на 65%.

Депутатский корпус партии омолодился на 6 лет, и сегодня средний возраст народных избранников составляет 45 лет.

Треть депутатов всех маслихатов от партии - женщины, 23% - молодежь в возрасте до 35 лет, представленность увеличилась на 11% и 16%, соответственно. Таким образом, полностью исполнено поручение Елбасы, Лидера партии Н.А.Назарбаева по увеличению женщин и молодежи в маслихатах всех уровней», - написал Бауыржан Байбек в Facebook.

По его информации, 423 депутата – это вновь вступившие в партию гражданские активисты, лидеры общественного мнения, которые воспользовались социальным лифтом в рамках праймериз и прошли через все этапы внутрипартийного отбора.

«В депутатский корпус вошли представители образования и науки, здравоохранения, культуры и спорта, НПО, СМИ, профсоюзов, промышленности, а также предприниматели, фермеры, многодетные матери, соотечественники, люди с особыми потребностями и другие. Такая широкая представленность в маслихатах обеспечит сбалансированность принятия решений и защиту интересов всех социальных групп.

Как сказал Елбасы, быть депутатом от «Nur Otan» – это не привилегия, а большая ответственность. Впереди стоят масштабные задачи. Только совместно мы сможем преодолеть все трудности и достичь намеченных целей», - отметил Бауыржан Байбек



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур Отан   #Выборы-2021  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Темирбаева Жанара
Темирбаева Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив