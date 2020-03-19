По итогам торгов на KASE средневзвешенный курс тенге составил 448,50

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами на следующий рабочий день или на второй рабочий день после дня торгов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

По итогам торгов валютной парой доллар США к тенге средневзвешенный курс составил 448.50, при объёме заключённых сделок 141 млн. долларов США.