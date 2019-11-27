По итогам переговоров Президентов Казахстана и Кыргызстана подписан ряд документов

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – По итогам переговоров Президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова подписан ряд документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности были подписаны:

Совместная декларация Президента Республики Казахстан и Президента Кыргызской Республики;

пакет решений Высшего Межгосударственного Совета;

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции;

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики «О совместных действиях по строительству нового моста и реконструкции существующего моста между пунктами пропуска «Карасу – автодорожный» Республики Казахстан и «Ак-Тилек – автодорожный» Кыргызской Республики;

Соглашение о сотрудничестве в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями между Министерством финансов Республики Казахстан и Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция);

Соглашение между Министерством обороны РК и Генеральным штабом Вооруженных Сил КР об организации приема, аэродромно-технического обеспечения и охраны военных воздушных судов на военных аэродромах Вооруженных Сил РК и Вооруженных Сил КР;

Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики в области здравоохранения;

Меморандум «О сотрудничестве и взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики»;

Соглашение о совместной деятельности по продвижению и реализации инвестиционных проектов на территории Республики Казахстан и Кыргызской Республики (между АО НК «КазахИнвест» и Агентством по привлечению инвестиций КР).