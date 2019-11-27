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По итогам переговоров Президентов Казахстана и Кыргызстана подписан ряд документов

27 Ноября 2019 18:03
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По итогам переговоров Президентов Казахстана и Кыргызстана подписан ряд документов

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – По итогам переговоров Президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова подписан ряд документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков провели переговоры в узком составе Какие документы подпишут Казахстан и Кыргызстан, рассказал Сооронбай Жээнбеков Неоценимый вклад в становление отношений Казахстана и Кыргызстана внес Елбасы – Президент РК

В частности были подписаны:

Совместная декларация Президента Республики Казахстан и Президента Кыргызской Республики;

пакет решений Высшего Межгосударственного Совета;

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции;

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики «О совместных действиях по строительству нового моста и реконструкции существующего моста между пунктами пропуска «Карасу – автодорожный» Республики Казахстан и «Ак-Тилек – автодорожный» Кыргызской Республики;

Соглашение о сотрудничестве в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями между Министерством финансов Республики Казахстан и Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция);

Соглашение между Министерством обороны РК и Генеральным штабом Вооруженных Сил КР об организации приема, аэродромно-технического обеспечения и охраны военных воздушных судов на военных аэродромах Вооруженных Сил РК и Вооруженных Сил КР;

Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики в области здравоохранения;

Меморандум «О сотрудничестве и взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики»;

Соглашение о совместной деятельности по продвижению и реализации инвестиционных проектов на территории Республики Казахстан и Кыргызской Республики (между АО НК «КазахИнвест» и Агентством по привлечению инвестиций КР).

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Кыргызстан,
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Автор:

Серик Сабеков

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