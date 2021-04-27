По итогам апреля прививки от COVID-19 должны получить 20% подлежащего вакцинации населения – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

О текущей обстановке и ходе вакцинации населения доложил министр здравоохранения Алексей Цой, вопросах использования приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства – председатель НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, ситуации в регионах – акимы Алматинской области Амандык Баталов, Карагандинской области – Женис Касымбек, Акмолинской области – Ермек Маржикпаев.

На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация несколько стабилизировалась. Индекс репродуктивности вируса по республике снизился до 1. Загруженность инфекционных коек составляет 41%, реанимационных – 28%. К настоящему времени в «красной» зоне по темпам распространения COVID-19 находятся города Нур-Султан и Алматы, Западно-Казахстанская, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская и Мангистауская области. Все остальные регионы за исключением Туркестанской и Северо-Казахстанской областей – в «желтой» зоне.

С 26 апреля начата работа по масштабированию приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства. Теперь в рамках «Ashyq», помимо театров и кинотеатров, готовы открыться кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и спортивные объекты, в т.ч. фитнес-залы.

«На сегодня самой важной задачей является всеобщий охват наших граждан вакцинацией против коронавируса. По итогам апреля прививки от COVID-19 должны получить уже 20 процентов населения, подлежащего вакцинации. Необходимо придерживаться плана вакцинации и графика поставки вакцин в регионы», - сказал А.Мамин.

Премьер-Министр отметил важность строгого соблюдения гражданами требований по ношению масок, социального дистанцирования и недопущения скопления людей.

Глава Правительства поручил расширить внедрение приложения «Ashyq» в бизнес-среде, что позволит предпринимателям активизировать свою деятельность в условиях введенных ограничений.