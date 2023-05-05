По итогам 2022 года двусторонний товарооборот Казахстана и Узбекистана достиг рубежа в $5 млрд

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с Премьер-Министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в преддверии 20-го заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству в Ташкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов казахстанско-узбекского взаимодействия, в том числе совместные шаги в области торговли, промышленной кооперации, инвестиционной деятельности, энергетики, логистики, использования трансграничных водных объектов, укрепления культурно-гуманитарных связей и т.д.

Алихан Смаилов подчеркнул, что Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. В частности, по итогам 2022 года двусторонний товарооборот достиг запланированного рубежа в $5 млрд.

«Это стало возможным благодаря общим усилиям. Теперь, в соответствии с поставленными на высшем уровне задачами, нам предстоит увеличить объемы взаимного товарооборота до 10 млрд долларов в среднесрочной перспективе», — сказал глава Правительства РК.

При этом он отметил особую роль казахстанско-узбекской Межправительственной комиссии в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия.

Со своей стороны Абдулла Арипов обозначил высокий потенциал для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между республиками.

«Во взаимной торговле отмечается положительная динамика. Реализуются значимые проекты промышленной кооперации во многих отраслях экономики. Узбекистан нацелен на дальнейшее укрепление сотрудничества в торговле, энергетике, транспорте, сельском и водном хозяйстве и других сферах. В целом мы заинтересованы в еще большем углублении отношений с братским Казахстаном», — сказал Абдулла Арипов.