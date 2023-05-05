Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

По итогам 2022 года двусторонний товарооборот Казахстана и Узбекистана достиг рубежа в $5 млрд

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Мая 2023, 14:00
По итогам 2022 года двусторонний товарооборот Казахстана и Узбекистана достиг рубежа в $5 млрд Фото: t.me/KZgovernment

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с Премьер-Министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в преддверии 20-го заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству в Ташкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов казахстанско-узбекского взаимодействия, в том числе совместные шаги в области торговли, промышленной кооперации, инвестиционной деятельности, энергетики, логистики, использования трансграничных водных объектов, укрепления культурно-гуманитарных связей и т.д.

Алихан Смаилов подчеркнул, что Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. В частности, по итогам 2022 года двусторонний товарооборот достиг запланированного рубежа в $5 млрд.

photo

«Это стало возможным благодаря общим усилиям. Теперь, в соответствии с поставленными на высшем уровне задачами, нам предстоит увеличить объемы взаимного товарооборота до 10 млрд долларов в среднесрочной перспективе», — сказал глава Правительства РК.

photo

При этом он отметил особую роль казахстанско-узбекской Межправительственной комиссии в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия.

photo

Со своей стороны Абдулла Арипов обозначил высокий потенциал для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между республиками.

«Во взаимной торговле отмечается положительная динамика. Реализуются значимые проекты промышленной кооперации во многих отраслях экономики. Узбекистан нацелен на дальнейшее укрепление сотрудничества в торговле, энергетике, транспорте, сельском и водном хозяйстве и других сферах. В целом мы заинтересованы в еще большем углублении отношений с братским Казахстаном», — сказал Абдулла Арипов.

photo

Внешняя политика Казахстана   Премьер-министр РК   Экономика   Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
Бои казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
Бои казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами
Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане
Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш