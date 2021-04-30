По инициативе Нурсултана Назарбаева стартует благотворительная акция «Елбасы жылуы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стартует благотворительная акция «Елбасы жылуы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Елбасы Айдоса Укибая.

«С сегодняшнего дня по инициативе Первого Президента Казахстана стартует благотворительная акция «Елбасы жылуы». В рамках акции Фонд Нурсултана Назарбаева и благотворительный Фонд «Дегдар» окажут помощь нуждающимся казахстанцам в виде продуктов и товаров первой необходимости», - сообщил в Twitter Айдос Укибай.

В рамках акции Фонд Нурсултана Назарбаева и благотворительный Фонд «Дегдар» окажут помощь нуждающимся казахстанцам. В ближайшие дни 681 семья из Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областей получит продовольственные продукты и товары первой необходимости.

Помощь будет оказана малообеспеченным, многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями и семьям, в которых проживают участники Великой Отечественной войны. Каждая из 681 нуждающейся семьи получит товары весом около 132 килограмма. Помощь состоит из муки (25 кг.), картофеля (25 кг.), фруктов, риса, гречки, чая, сахара, подсолнечного масла, гигиенических средств и др.

Говоря о реализации акции помощи, заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Алькей Маргуланулы отметил: «Пандемия коронавируса для любой страны мира явилась непростым испытанием. Вместе с этим она послужила мощным толчком для значительного роста благотворительных инициатив со стороны неравнодушных людей. Мы видим, как за последний год тысячи казахстанцев, организаций помогали нуждающимся. Кроме того, в рамках работы фонда «Birgemiz», созданного по инициативе Елбасы, миллионы наших земляков получили финансовую, продуктовую помощь, помощь в обеспечении медицинскими средствами. Со своей стороны, Фонд Нурсултана Назарбаева с первых дней строгих карантинных мер в нашей стране выделил 200 миллионов тенге на закуп медсредств, поддержку медработников. После этого Фондом неоднократно приобретались для лечебных учреждений медицинские средства защиты от коронавирусной инфекции, аппараты ИВЛ».

По словам директора фонда «Дегдар» Лауры Ахметовой: «Проводимая акция «Елбасы жылуы» - это еще одна инициатива Нурсултана Назарбаева, которая нацелена на оказание поддержки особо нуждающихся семей. – Фондом «Дегдар», который имеет хороший опыт в проведении благотворительных мероприятий, совместно с Фондом Нурсултана Назарбаева, организована большая работа. Проведен анализ обращений со стороны нуждающихся граждан, обеспечены закуп и логистика товаров. Мы верим, что добрые поступки имеют свойство распространяться, перениматься другими. Надеемся, что акция «Елбасы жылуы» послужит примером для других организаций».