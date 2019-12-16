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По инициативе Казахстана Генассамблея ООН учредила Всемирный день шахмат

16 Декабря 2019 08:30
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По инициативе Казахстана Генассамблея ООН учредила Всемирный день шахмат

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - На заседании в Нью-Йорке Генеральная Ассамблея ООН по инициативе целого ряда государств, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Беларуси и России единогласно объявила 20 июля Всемирным днем шахмат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

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Отметив, что шахматы - одна из древнейших интеллектуальных и культурных игр, сочетающая в себе элементы спорта, научного мышления и искусства, члены Генеральной Ассамблеи ООН предложили всем странам мира «надлежащим образом отмечать» новый Всемирный день.

Государства-члены ООН призывают в этот день, начиная с нового, 2020 года, проводить по всему миру мероприятия по популяризации одной из самых древних и широко известных интеллектуальных игр в мире.

Соавторы новой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнули, что шахматы — это игра, в которую играют во всем мире. Она поощряет справедливость, интеграцию и взаимное уважение, способствует созданию атмосферы терпимости и взаимопонимания между народами и государствами.

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Ключевые слова: ООН, Спорт,
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