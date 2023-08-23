По инициативе Динмухамеда Кунаева в Семее был открыт музей Федора Достоевского

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 22 августа исполнилось 30 лет со дня смерти выдающегося государственного деятеля Динмухамеда Кунаева. Всем казахстанцам известна его роль в развитии республики. Но мало кто знает, что без его участия, возможно, в Казахстане не было бы музея Достоевского, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С середины 1960-х годов семипалатинские энтузиасты во главе с Зинаидой Фурцевой – заведующей библиотеки, расположенной в доме, где жил всемирно известный писатель, добивались сохранения здания и открытия в нем музея. За несколько лет удалось собрать редкие издания произведений Достоевского, книги с автографами известных людей, фотографии и другие интересные экспонаты. Активисты обращались в самые разные инстанции с ходатайствами о сохранении исторического здания. Но официального решения о создании музея всё не было, ведь во все времена и в любой стране это невероятно сложно и очень затратно. Точку в решении такого сложного вопроса поставил первый секретарь ЦК КП Казахстана Динмухамед Кунаев. По его инициативе 7 мая 1971 года совет министров КазССР принял постановление об открытии в Семипалатинске музея Ф.М. Достоевского. Благодаря дальнейшим решениям главы Казахской Республики, вскоре были выделены деньги на строительство пристройки к двухвековому дому, был объявлен специальный конкурс, в ходе которого лучшим признали архитектурный проект здания в виде полураскрытой книги. А в память о вкладе Д.А. Кунаева в создание музея была установлена специальная мемориальная доска. К сожалению, в ходе одного из ремонтов в 1980-е годы она была повреждена строителями. Сейчас фрагмент той исторической мемориальной доски является своеобразным экспонатом литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского», - сообщила директор литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского в Семее Ирина Соловьева.

«16 марта 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана заявил о необходимости восстановить историческую справедливость, среди прочего предложив создать область Абай с центром в Семее и присвоить городу Капшагай имя Динмухамеда Кунаева. Эти решения протянули между двумя городами еще одну скрепляющую символическую нить», - подчеркнула Ирина Соловьева.