По «горячим следам» задержаны грабители, забравшие телефон у студента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками Управления полиции района «Сарыарка» ДП г. Нур-Султана по «горячим следам» задержаны трое грабителей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султана.

О преступлении в полицию сообщил 18-летний учащийся столичного колледжа.

По словам парня, к нему и его друзьям на улице подошли трое неизвестных. Угрожая физической расправой, они потребовали отдать его телефон стоимостью 120 тысяч тенге. Получив мобильный, грабители скрылись.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны по «горячим следам».

Доставленные в полицию, они дали признательные показания. Двое из них ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности и имеют судимости за кражи. Телефон изъят и возвращен владельцу. Задержанные лица водворены в ИВС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «грабеж» УК РК. Устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным ранее совершенным преступлениям.



