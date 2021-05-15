По «горячим следам» задержаны грабители, забравшие телефон у студента
О преступлении в полицию сообщил 18-летний учащийся столичного колледжа.
По словам парня, к нему и его друзьям на улице подошли трое неизвестных. Угрожая физической расправой, они потребовали отдать его телефон стоимостью 120 тысяч тенге. Получив мобильный, грабители скрылись.
Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны по «горячим следам».
Доставленные в полицию, они дали признательные показания. Двое из них ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности и имеют судимости за кражи. Телефон изъят и возвращен владельцу. Задержанные лица водворены в ИВС.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «грабеж» УК РК. Устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным ранее совершенным преступлениям.