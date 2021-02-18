По «горячим следам» задержали грабителя пенсионера в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Полка патрульной полиции ДП г. Нур-Султана по «горячим следам» задержан подозреваемый в совершении грабежа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

О преступлении в полицию сообщил 78-летний пенсионер. По словам дедушки в обеденное время он шел домой по улице Бейсекова. В это время к нему подошел молодой человек и поинтересовался, где можно пообедать. Ничего не подозревающий пожилой человек начал объяснять дорогу, как в ответ получил удар кулаком. Грабитель силой выхватил у него барсетку, в которой находились денежные средства, документы и два сотовых телефона. После чего злоумышленник скрылся. В районе гаражного общества он присвоил с барсетки деньги, сотовый телефон, а документы выбросил.

Быстрое реагирование сотрудников Центра оперативного управления столичного Департамента полиции помогло установить подозреваемого. Прибывший экипаж Полка патрульной полиции задержал 30-летнего мужчину. Установлено, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемый водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».



