РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:10, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    По «горячим следам» задержали грабителя пенсионера в столице

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Полка патрульной полиции ДП г. Нур-Султана по «горячим следам» задержан подозреваемый в совершении грабежа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    О преступлении в полицию сообщил 78-летний пенсионер. По словам дедушки в обеденное время он шел домой по улице Бейсекова. В это время к нему подошел молодой человек и поинтересовался, где можно пообедать. Ничего не подозревающий пожилой человек начал объяснять дорогу, как в ответ получил удар кулаком. Грабитель силой выхватил у него барсетку, в которой находились денежные средства, документы и два сотовых телефона. После чего злоумышленник скрылся. В районе гаражного общества он присвоил с барсетки деньги, сотовый телефон, а документы выбросил.

    Быстрое реагирование сотрудников Центра оперативного управления столичного Департамента полиции помогло установить подозреваемого. Прибывший экипаж Полка патрульной полиции задержал 30-летнего мужчину. Установлено, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

    Подозреваемый водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».



    Теги:
    МВД РК Астана Видео Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:00
    Более 100 бронзовых зеркал найдены в кургане Сакураи Чаусуяма в Японии
    Сегодня, 12:00
    Преступная группа лишала людей почек в Пакистане
    Сегодня, 11:57
    Имеют ли право казахстанцы на компенсацию в случае ДТП из-за плохого качества автодорог — ответ МВД
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!