По Филиппинам ударил разрушительный супертайфун: погибли169 человек
Тайфун, принесший ветер скоростью около 195 км в час, ударил по юго-восточным островам страны. Он произвел масштабные разрушения: по словам представителей Международного Красного Креста, полностью уничтожено множество домов, больниц, школ и других общественных центров.
Поскольку связь с пострадавшими регионами нарушена, установить истинный масштаб разрушений трудно. Власти опасаются, что число жертв может возрасти - особенно с учетом сообщений о наводнениях и оползнях.
Во многих районах нет электричества, связь отсутствует, питьевой воды там очень мало, - сказал глава филиппинского отделения Красного Креста Ричард Гордон. - Некоторые места выглядят как после бомбежки, хуже, чем во время Второй мировой войны«.
Работающие на месте происшествия спасатели описывают ситуацию как «полный ужас». В операции по поиску и спасению людей участвуют тысячи военных, сотрудников береговой охраны и пожарных.
Президент Филиппин Родриго Дутерте совершил полет над пострадавшими районами на вертолете. Судя по кадрам, которые разместили в соцсетях его помощники, от тайфуна пострадали острова Сиаргао, Динагат и Минданао.
Тайфун после сезона
Губернатор островов Динагат Арлин Багао написала в «Фейсбуке», что тайфун практически сровнял регион с землей. «Поля и корабли наших фермеров и рыбаков уничтожены, цитирует ее сайт Rappler. - Мы потеряли наши дома. Ветер снес крыши и разрушил стены. Запасы продовольствия и воды подходят к концу». Она добавила, что волонтеры в пострадавших регионах «помогают людям, которые лишились всего, что у них было».
Красный Крест начал международную кампанию по сбору средств для ликвидации последствий стихийного бедствия, пытаясь срочно собрать на эти цели около 22 млн долларов.
Самый мощный тайфун в истории Филиппин произошел в 2013 году, он получил название «Хайан» (также известен как «Йоланда»). В результате его удара погибли более 6 тысяч человек.
Тайфун «Раи» - наиболее сильный в этом году, и он произошел в необычное время, после сезона тайфунов, который, как правило, продолжается с июля по октябрь.
Ученые предупреждают, что в результате глобального потепления, вызванного деятельностью человека, тайфуны могут становиться более мощными и набирать силу быстрее.