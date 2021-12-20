По Филиппинам ударил разрушительный супертайфун: погибли169 человек

МАНИЛА. КАЗИНФОРМ - В результате разрушительного супертайфуна «Раи», который ударил по Филиппинам, погибли по меньшей мере 169 человек. Около 300 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, чтобы укрыться от стихии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Тайфун, принесший ветер скоростью около 195 км в час, ударил по юго-восточным островам страны. Он произвел масштабные разрушения: по словам представителей Международного Красного Креста, полностью уничтожено множество домов, больниц, школ и других общественных центров.

Поскольку связь с пострадавшими регионами нарушена, установить истинный масштаб разрушений трудно. Власти опасаются, что число жертв может возрасти - особенно с учетом сообщений о наводнениях и оползнях.

Во многих районах нет электричества, связь отсутствует, питьевой воды там очень мало, - сказал глава филиппинского отделения Красного Креста Ричард Гордон. - Некоторые места выглядят как после бомбежки, хуже, чем во время Второй мировой войны«.

Работающие на месте происшествия спасатели описывают ситуацию как «полный ужас». В операции по поиску и спасению людей участвуют тысячи военных, сотрудников береговой охраны и пожарных.

Президент Филиппин Родриго Дутерте совершил полет над пострадавшими районами на вертолете. Судя по кадрам, которые разместили в соцсетях его помощники, от тайфуна пострадали острова Сиаргао, Динагат и Минданао.

Тайфун после сезона

Губернатор островов Динагат Арлин Багао написала в «Фейсбуке», что тайфун практически сровнял регион с землей. «Поля и корабли наших фермеров и рыбаков уничтожены, цитирует ее сайт Rappler. - Мы потеряли наши дома. Ветер снес крыши и разрушил стены. Запасы продовольствия и воды подходят к концу». Она добавила, что волонтеры в пострадавших регионах «помогают людям, которые лишились всего, что у них было».

Красный Крест начал международную кампанию по сбору средств для ликвидации последствий стихийного бедствия, пытаясь срочно собрать на эти цели около 22 млн долларов.

Самый мощный тайфун в истории Филиппин произошел в 2013 году, он получил название «Хайан» (также известен как «Йоланда»). В результате его удара погибли более 6 тысяч человек.

Тайфун «Раи» - наиболее сильный в этом году, и он произошел в необычное время, после сезона тайфунов, который, как правило, продолжается с июля по октябрь.

Ученые предупреждают, что в результате глобального потепления, вызванного деятельностью человека, тайфуны могут становиться более мощными и набирать силу быстрее.