РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:28, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    По  факту смерти сотрудницы роддома после вакцинации проводится судмедэкспертиза - Минздрав

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали информацию о смерти сотрудницы роддома после получения вакцины от коронавируса в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Случаев смерти от вакцины против коронавирусной инфекции нет. Если говорить о смерти коллеги из Алматы, мы эту информацию проверили. Хочу отметить, что она умерла спустя два дня после вакцинации, упала дома и умерла. По предварительным данным, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца», - пояснила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Представитель Минздрава добавила, что сейчас нельзя с уверенностью говорить о том, что эта смерть наступила в результате вакцинации.

    На сегодня по этому случаю проводится судебно-медицинская экспертиза. В Алматы сформирована специальная комиссия по расследованию данного факта.

    Ранее в социальных сетях было распространено видео, в котором сообщалось, что сотрудница одного из роддомов Алматы скончалась после получения прививки от КВИ. Данное видео прокомментировал санврач Алматы.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Другие государственные органы Астана Общество Алматы Происшествия Минздрав РК
    Сейчас читают
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!