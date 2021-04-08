По  факту смерти сотрудницы роддома после вакцинации проводится судмедэкспертиза - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали информацию о смерти сотрудницы роддома после получения вакцины от коронавируса в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Случаев смерти от вакцины против коронавирусной инфекции нет. Если говорить о смерти коллеги из Алматы, мы эту информацию проверили. Хочу отметить, что она умерла спустя два дня после вакцинации, упала дома и умерла. По предварительным данным, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца», - пояснила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Представитель Минздрава добавила, что сейчас нельзя с уверенностью говорить о том, что эта смерть наступила в результате вакцинации.

На сегодня по этому случаю проводится судебно-медицинская экспертиза. В Алматы сформирована специальная комиссия по расследованию данного факта.

Ранее в социальных сетях было распространено видео, в котором сообщалось, что сотрудница одного из роддомов Алматы скончалась после получения прививки от КВИ. Данное видео прокомментировал санврач Алматы.



