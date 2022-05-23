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По факту смерти роженицы в Атырау возбудили уголовное дело
23 Мая 2022 15:51

По факту смерти роженицы в Атырау возбудили уголовное дело

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау следственными органами возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины во время родов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагический случай произошел в родильном блоке Атырауской модульной больницы, где скончалась Гульдана Сарузенова. 37-летняя женщина рожала четвертого ребенка. И, как утверждают родственники, проблем со здоровьем не имела, беременность протекала без осложнений. В смерти женщины близкие обвиняют медиков. Новорожденного удалось спасти.

«По факту смерти роженицы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 УК РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы возложено на Институт судебной экспертизы по Актюбинской области. По завершении экспертизы выйдет процессуальное решение по делу», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.


Автор:
Корреспондент
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