По факту растраты электроэнергии осуждены замглавы Астана РЭК и ряд подчиненных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По факту растраты вверенной электроэнергии АО «Астана РЭК» в крупном размере осуждены заместитель председателя правления и ряд подчиненных сотрудников. Об этом на онлайн брифинге сообщил старший следователь следственного департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой по г.Нур-Султан осуществлялось досудебное расследование в отношении заместителя председателя правления АО «Астана РЭК» Тусупбекова А.Б., а также подчиненных сотрудников – начальников участков АО Борисова Р.Г., Жакупова Б.Е. и начальника службы контроля за потреблением электроэнергии АО Корабаева К.Б., по факту растраты вверенной электроэнергии Общества в крупном размере. В ходе досудебного расследования подозреваемыми ущерб на сумму 13,7 млн.тенге, а субъектами предпринимательства на сумму 60,3 млн.тенге, возмещены в полном объеме», - сообщил Данияр Бигайдаров.

6 января 2021 года приговором районного суда №2 Алматинского района города Нур-Султан виновные осуждены по статье 189 части 3 п. п. 1,3 Уголовного кодекса РК и статье 189 части 3 пункта 3 Уголовного кодекса РК. Они приговорены к 3 годам 6 месяцев ограничения свободы каждый, с привлечением осужденного к принудительному труду на 100 часов в год в течение всего срока отбывания наказания.