По факту повреждения стекла в машине скорой помощи возбудили дело в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области возбуждено уголовное дело по факту повреждения стекла в карете скорой медицинской помощи, везущей беременную женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел 11 апреля в Бурабайском районе Акмолинской области. Во время движения в карете скорой медицинской помощи было разбито стекло. На тот момент одной из версий случившегося стал возможный выстрел.

«В 22.10 машина скорой помощи доставляла беременную женщину с диагнозом «Угроза прерывания беременности» в приемный покой, и в это время медики услышали хлопок, похожий на выстрел, и удар по стеклу. Остановились и увидели, что боковое стекло разбито. Женщина была доставлена на госпитализацию, после этого вызвана опергруппа», - отметил главный врач областной станции скорой медицинской помощи Александр Высоцкий.

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области добавили, что в отделе полиции Бурабайского района было возбуждено уголовное дело по ст. 202 УК РК («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.

В ведомстве также сообщили, что предварительно повреждение стекла не связывают с выстрелом, ведь пули ни в машине, ни при осмотре места происшествия обнаружено не было.