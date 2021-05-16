По факту побега рядового из воинской части проводится служебное расследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Военнослужащий сбежал из воинской части в Алматинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рядовой Дархан Мырзабаев был задержан в 3 часа ночи 16 мая на станции Сарыозек силами военной полиции. По словам солдата, причиной уходу из воинской части явилось тоска по дому. Сейчас рядовой Мырзабаев доставлен в воинскую часть, где проходит службу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту самовольного оставления расположения воинской части военнослужащим проводится служебное расследование, по итогам которого в отношении рядового Д. Мырзабаева будут приняты соответствующие дисциплинарные меры.

Напомним, 14 мая текущего года военнослужащий срочной службы воинской части 5574 (п. Заречный, Алматинская область) рядовой Дархан Мырзабаев, призванный ОДО Жарминского района ВКО, самовольно покинул расположение в неизвестном направлении.

Cилами личного состава воинской части был организован поиск военнослужащего. Были оповещены взаимодействующие органы.