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По факту лечения хиджамой младенца в Атырау будет проведена проверка

26 Января 2023, 16:23
По факту лечения хиджамой младенца в Атырау будет проведена проверка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала вопрос лечения хиджамой (кровопусканием) новорожденного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После пленарного заседания Сената представители СМИ спросили у главы Минздрава: «В соцсетях было распространено видео, где в Атырау новорожденных лечат хиджамой (кровопусканием), насколько это законно?».

«На сегодняшний день нетрадиционной медициной занимаются люди, они в любом случае, если они оказывают медицинскую помощь, должны лицензировать (деятельность – прим. автора). На сегодняшний день к лицензируемой медицинской деятельности хиджама не относится. Поэтому по данному факту сегодня Комитет (медицинского и фармацевтического контроля) разбирается и будет проводить расследование. В дальнейшем эти вопросы мы рассмотрим», - ответила Ажар Гиният.

Она также пояснила, предусмотрена ли ответственность за это.

«Прямая ответственность – если лицензии нет, а лечат детей и оказывают медицинскую помощь, в том числе кровопусканием, с этим будет Комитет разбираться и будут в соответствии с законом приниматься решения», - уточнила Ажар Гиният.


Фото: hidzhame.ru



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