По факту крупного пожара в ВКО начато досудебное расследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По факту пожара начато досудебное расследование по статье 204 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Неосторожное обращение с огнем». В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В спасательных работах задействованы более 100 полицейских. В городе Риддер Восточно-Казахстанской области 10 мая произошел крупный пожар. По указанию министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева стражами порядка ВКО организовано круглосуточное дежурство и оказание помощи населению. С первой минуты полицейские оказывают содействие спасателям при тушении пожара и эвакуации людей из зон возгорания. Во время пожара опытные сотрудники полиции оказали помощь в эвакуации горожан из горящих домов, оповещая жильцов о необходимости покинуть дома, стучась в каждую дверь, помогая выйти на безопасную дистанцию», – сообщил официальный представитель ведомства.

По его словам, весь личный состав отдела полиции города Риддер переведен на усиленный вариант несения службы. В целях обеспечения должного общественного порядка усилена работа полиции. Всю ночь были выставлены экипажи патрульных служб в районе, организовано оцепление и дежурство пустующих жилых домов в целях пресечения краж чужого имущества.

«В спасательных операциях задействовано более 300 сотрудников полиции, около 40 специальной техники. Отделы полиции районов, бойцы спецподразделения быстрого реагирования департамента полиции ВКО находятся на месте пожара для оказания практической помощи в регионе. Вместе с тем, по факту пожара начато досудебное расследование по статье 204 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Неосторожное обращение с огнем». В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия», – добавил Нурдильда Ораз.