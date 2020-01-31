По факту гибели в Атырау ребенка в холодильнике продолжается расследование

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – По факту гибели в Атырау ребенка в холодильнике продолжается расследование. Подозреваемые под арестом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время все сотрудники Атырауского областного перинатального центра (подозреваемые в том, что поместили новорожденного в холодильник – прим. МИА «Казинформ») находятся под арестом. Продолжается досудебное расследование. В ближайшее время оно будут завершено . Все экспертизы, заключения специалистов получены. Дело через прокуратуру будет направлено в суд», - проинформировал заместитель руководителя первого Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Бауыржан Балгабеков.

Напомним, о шокирующем случае, когда медики Атырауского перинатального центра поместили живого ребенка в холодильник, стало известно в конце сентября 2019 года. Позже в Антикоррупционной службе озвучили ход расследуемого уголовного дела в отношении главврача Атырауского облроддома, подозреваемого в убийстве новорожденного ребенка, а также в коррупционных преступлениях.

Напомним, ранее в Антикоррупционной службе озвучили ход расследуемого уголовного дела в отношении главврача Атырауского облроддома, подозреваемого в убийстве новорожденного ребенка, а также в коррупционных преступлениях. В Атыраускую область во главе с вице-министром здравоохранения РК прибыли ведущие специалисты из республиканских организаций здравоохранения для оказания помощи врачам областного перинатального центра. Затем стало известно о том, что из перинатального центра в Атырау увольняется 31 медицинский работник из 35 имеющихся на тот момент.

Также прокомментировал смерть младенца в областном перинатальном центре аким Атырауской области . Федерация профсоюзов РК прокомментировала ситуацию с медработниками в Атырау.



