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вчера 23:18
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вчера 22:28
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вчера 19:35
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По факту гибели ребенка от ветряной оспы начата внеплановая проверка – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Трехлетний ребенок скончался от ветрянки в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
О трагическом случае написала газета «Время» . В начале декабря мальчик заболел обычной ветрянкой, но затем его состояние неожиданно ухудшилось. Как выяснилось, у ребенка развился ветряночный энцефалит.
«По поручению Министра здравоохранения РК Yelzhan Birtanov начата внеплановая проверка с привлечением независимых экспертов по факту летального исхода ребенка от ветряной оспы. Также будет проведена оценка адекватности оказания медицинской помощи ребёнку с диагнозом ветрянка», - сообщила Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила Бюрабекова на своей странице в Facebook.
Она также отметила, что в рамках работы выездных региональных штабов по координации ОСМС вице-министр Лязат Актаева проведет разбор по данному факту.
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