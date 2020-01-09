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По факту гибели ребенка от ветряной оспы начата внеплановая проверка – Минздрав РК

9 Января 2020 10:58
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По факту гибели ребенка от ветряной оспы начата внеплановая проверка – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Трехлетний ребенок скончался от ветрянки в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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О трагическом случае написала газета «Время» . В начале декабря мальчик заболел обычной ветрянкой, но затем его состояние неожиданно ухудшилось. Как выяснилось, у ребенка развился ветряночный энцефалит.

«По поручению Министра здравоохранения РК Yelzhan Birtanov начата внеплановая проверка с привлечением независимых экспертов по факту летального исхода ребенка от ветряной оспы. Также будет проведена оценка адекватности оказания медицинской помощи ребёнку с диагнозом ветрянка», - сообщила Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила Бюрабекова на своей странице в Facebook.

Она также отметила, что в рамках работы выездных региональных штабов по координации ОСМС вице-министр Лязат Актаева проведет разбор по данному факту.


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Ключевые слова: Происшествия, Здравоохранение,
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Акбота Кузекбай

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