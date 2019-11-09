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По факту гибели двух рабочих в Шымкенте возбуждено уголовное дело
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – По факту гибели двух рабочих на строительной площадке в Шымкенте возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 156 УК РК. Об этом стало известно на брифинге, прошедшем в городском акимате, передает МИА «Казинформ».
В пресс-конференции приняли участие руководитель управления здравоохранения города Асхан Байдувалиев, заместитель начальника ДЧС Шымкента Мадияр Жаксыбаев, руководитель управления строительства города Ербол Ахметов, глава инспекции труда и представители подрядной компании.
По словам Асхана Байдувалиева, самочувствие оставшегося в живых рабочего стабильное. Он получает необходимое лечение.
«По предварительным данным, причиной трагедии стало несоблюдение подрядчиком ТОО «ЮгСтройСервис-Н» во время ведения строительных работ требований техники безопасности и технологии строительства», – говорится в сообщении, распространенном акиматом.
Ранее сообщалось , что 8 ноября в микрорайоне Нурсат-3 Каратауского района в Шымкенте при рытье котлована рабочими ТОО «ЮгСтройСервис-Н» произошел обвал грунта земли. Под грунтом оказались 3 единицы техники с 3 водителями, двое из которых погибли.
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