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По факту гибели человека в шахте лифта в Атырау возбуждено дело

5 Августа 2021 20:17
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По факту гибели человека в шахте лифта в Атырау возбуждено дело

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау по факту гибели человека в шахте лифта возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, по факту гибели 4 августа человека, упавшего с 15-го этажа в шахту лифта в ЖК Residence Ardager, возбуждено уголовное дело. Расследуется оно по статье 280 УК РК «Ненадлежащее выполнение экспертных работ или инжиниринговых услуг». Назначен ряд экспертиз.

Как ранее сообщалось, монтеры упали с 15-го этажа в шахту лифта в Атырау. О состоянии упавшего в шахту лифта с 15-го этажа рассказали врачи.


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#Атырауская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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