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По факту драки школьников проводится расследование в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По факту драки старшеклассников одной из школ города, в ходе которой был избит ученик 11-го класса, начато расследование по статье «Хулиганство», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.
17 января трое учеников одной из школ города Актобе нанесли телесные повреждения однокласснику. Потерпевший был доставлен в областную детскую клиническую больницу, после оказания медицинской помощи он был отпущен домой.
«В отдел полиции обратилась 40-летняя женщина с заявлением, о том, что ее сыну, ученику 11-го класса нанесли телесные повреждения одноклассники. По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство». Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия. Подозреваемые несовершеннолетние переданы родителям», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
Школьным инспектором полиции с участием родителей обеих сторон этот инцидент рассмотрен на Совете профилактики. 23 января на базе школы №10 в целях профилактики подростковой преступности управлением местной полицейской службы совместно с представителями городского отдела образования и родителями учащихся старшего звена проведено собрание.
«Как правило, те, кто оступился в раннем возрасте, чаще становятся преступниками в будущем, поэтому ранняя профилактика преступлений и правонарушений является важнейшей задачей всех, кто связан с молодежью – родителей, учителей и полиции», - сказал начальник управления местной полицейской службы ДП Актюбинской области Ардан Саймагамбетов.
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