По фактам повышения цен на продукты костанайцы могут обращаться на горячую линию

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Для костанайцев запущена горячая линия в случае фактов резкого повышения цен на продукты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые граждане Костанайской области! При департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Костанайской области запущена горячая линия можно обращаться по фактам резкого повышения цен на социально-значимые продукты питания и превышения утвержденной государством предельной цены (70-75 тенге/литр) на сжиженный нефтяной газ (автогаз)»,- сообщили в областном акимате.

Телефон круглосуточной горячей линии: 87142541897.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области запретили продажу алкогольной продукции на период действия ЧП.