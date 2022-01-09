Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

По фактам повышения цен на продукты костанайцы могут обращаться на горячую линию

Автор:  
Жанна Мусабаева
9 Января 2022, 12:21
По фактам повышения цен на продукты костанайцы могут обращаться на горячую линию

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Для костанайцев запущена горячая линия в случае фактов резкого повышения цен на продукты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые граждане Костанайской области! При департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Костанайской области запущена горячая линия можно обращаться по фактам резкого повышения цен на социально-значимые продукты питания и превышения утвержденной государством предельной цены (70-75 тенге/литр) на сжиженный нефтяной газ (автогаз)»,- сообщили в областном акимате.

Телефон круглосуточной горячей линии: 87142541897.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области запретили продажу алкогольной продукции на период действия ЧП.

Костанайская область   Цены и тарифы   Общество   ЧП-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны