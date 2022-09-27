По фактам бытовых побоев заявление не потребуется – предложение МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел РК предлагает ряд мер для минимизации семейно-бытового насилия. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается перейти от заявительного к выявительному реагированию на бытовое насилие. То есть, привлекать правонарушителя за сам факт. Если сотрудник выехал, увидел побои, есть фиксация – этого будет достаточно, заявления потерпевшей уже не потребуется. Нужна действительно реальная реакция со стороны государства. Так мы можем обеспечить принцип неотвратимости наказания», – сказал М. Ахметжанов.

Министр сообщил, что с начала текущего года в полицию поступило около 99 тысяч сообщений о домашнем насилии. Но в 62 тысячах случаев потерпевшие сами отказались от подачи заявлений. Без заявления полицейские, в соответствии с действующим законодательством, не могут привлечь правонарушителя к ответственности. Безнаказанность приводит к повторным нарушениям с более тяжкими последствиями. С начала года зарегистрировано 605 преступлений на семейно-бытовой почве. Поэтому, необходимо менять правоприменительную практику, совершенствовать законодательство.

Также, по словам М. Ахметжанова, предлагается увеличить минимальный срок административного ареста. Предлагается также ввести наказание в виде общественных работ, которые являются одним из эффективных, запоминающихся наказаний. Министр пояснил, что до внесения последних поправок в Конституцию привлекать за административные правонарушения к общественным работам можно было только по приговору суда, теперь это возможно по постановлению суда. МВД предлагает кроме того сделать примирение сторон возможным только один раз и только в суде.

М. Ахметжанов рассказал и о предлагаемых поправках в Уголовный кодекс. В частности, в составах преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, ввести квалифицирующий признак в отношении лиц, состоящих в семейно-бытовых отношениях. В настоящее время нанесение вреда здоровью, совершенное в семейно-бытовых условиях, квалифицируется как преступление небольшой тяжести, а такое же правонарушение, совершенное в отношении незнакомого лица в общественном месте – как преступление средней тяжести, что влечет наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Также предлагается ввести квалифицирующий признак в отношении лиц, состоящих в семейно-бытовых отношениях, в случаях истязаний, что также приведет к ужесточению наказания.

По словам министра, указанные поправки предлагаются с целью минимизации количества правонарушений в семейно-бытовой сфере. Разработанный министерством пакет законодательных поправок будет в ближайшее время вынесен на общественное обсуждение.