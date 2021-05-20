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По два пожара каждые сутки регистрируют в СКО

20 Мая 2021 12:57
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По два пожара каждые сутки регистрируют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года произошло 267 пожаров, в которых погибли 28 человек и 35 получили травмы различной степени тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге начальник управления государственного пожарного контроля Дмитрий Растихин рассказал, что, начиная с 12 апреля, пожарные подразделения совершили 350 выездов на возгорание травы и мусора. За 1,5 месяца в области произошло 13 лесных пожаров на площади около 25 гектаров.

«Основные причины - неосторожное обращение с огнем и неконтролируемый сельхозпал. С целью предупреждения и выявления нарушителей создано 47 мобильных групп. За нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлекли 60 человек», - сообщил Д. Растихин.

С началом посевной кампании спасатели контролируют соблюдение правил пожарной безопасности в агроформированиях. Руководителям отделов и управлений сельского хозяйства направили рекомендательные письма по основным требованиям пожарной безопасности при проведении весенне-осенних полевых работ и заготовке грубых кормов. Пожарные осматривают сельскохозяйственную технику.

«В конце апреля прошло совещание с представителями МЧС Тюменской области, обсудили планы взаимодействия двух приграничных регионов на пожароопасный период. В первых числах мая на территории Тайыншинского района провели приграничные учения с Акмолинской областью», - добавил Д. Растихин.

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#Северо-Казахстанская область   #Безопасность   #МЧС  
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Автор:

Олеся Жуковень

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