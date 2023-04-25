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По два миллиона тенге получат ветераны ВОВ в Павлодарской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Апреля 2023, 21:33
По два миллиона тенге получат ветераны ВОВ в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские ветераны ВОВ получат по 2 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В регионе в живых остались 12 участников и один инвалид Великой Отечественной войны. Семь ветеранов проживают в областном центре, по одному – в Аксу, Экибастузе, Иртышском, Павлодарском и Баянаульском районах. Ко Дню Победы им перечислят по два миллиона тенге и передадут наборы продуктов. «Единовременную материальную помощь – от 30 до 100 тысяч тенге – окажут труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и другим категориям», – сообщил на аппаратном совещании в областном акимате руководитель управления информации и общественного развития Балтабай Каппасов.

Он добавил, что по 150 тысяч тенге перечислят 1343 жителям региона:

- участникам ликвидации последствий аварии в Чернобыле и семьям погибших;

- участникам боевых действий в Афганистане;

- военнослужащим, которые получили инвалидность из-за увечий на службе;

участникам межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе;

- семьям военнослужащих, погибших или пропавших в период боевых действий в Афганистане или других государствах, где были бои.

По данным управления, материальную помощь на майских праздниках получат более четырёх тысяч жителей региона.


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