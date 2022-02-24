По два кг в одни руки: поставки сахара по предельной цене прокомментировали в акимате Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Во многих супермаркетах Костаная сахар по установленной предельной цене в 289 тенге за килограмм можно купить не более двух-трех килограммов в одни руки. На некоторых прилавках продукта и вовсе нет. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе городского акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в горакимате, с момента вступления в действие постановления акимата Костанайской области об утверждении предельной цены на сахар-песок в розничной торговле не более 289 тенге за килограмм, супермаркетами города Костаная выбрано продукции из Стабилизационного фонда 60 тонн.

«Отделом предпринимательства акимата города Костаная 18 февраля текущего года дополнительно была подана заявка в СПК «Тобол» на поставку сахара-песка из Стабилизационного фонда в объеме 30 тонн. Продукция была распределена на торговые прилавки супермаркетов города согласно поданным заявкам торговых объектов, - прокомментировали в акимате. – Проводимые ежедневные рейдовые мероприятия показывают, что в течение дня реализация продукции идет бесперебойно. К примеру, продукция на торговых полках в достаточном объеме присутствует в супермаркетах как «SMALL», «Тамаша», «Астыкжан», «Солнечный», «Норма» и других».

Что касается негласных лимитов на продажу сахара в некоторых торговых точках города, в акимате отмечают, что это внутреннее регулирование процесса отпуска товара собственниками торговой сети.

«Администрации торговых объектов самостоятельно принимают решение по формированию объемов отпускаемой продукции по мере реализации товара. Дефицита продукции на территории областного центра не наблюдается»,- подытожили в горакимате.

Что касается ранее установленной предельной розничной цены на сахар-песок, то она перестанет действовать уже 27 февраля.