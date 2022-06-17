17 Июня 2022 11:57

По доступу к питьевой воде отстают Костанайская и Северо-Казахстанская области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам 2021 года доступ к услугам водоснабжения в Казахстане составил 96%, в том числе в селах – 93%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«В отдельных регионах наблюдается отставание. Наименьший уровень охвата питьевой водой в селах отмечается в Костанайской и Северо-Казахстанской областях», - сообщил глава МИИР Каирбек Ускенбаев, выступая на парламентских слушаниях в Мажилисе РК.

По его словам, для обеспечения 100% доступа к услугам водоснабжения до 2025 года предусмотрены 498 млрд тенге. В текущем году в селах будет выделено 95 млрд тенге, что позволит обеспечить по итогам года доступ к питьевой воде 94% сельского населения.

Всего, по данным К.Ускенбаева, в стране более 6,3 тыс. сел, из них доступ к услугам водоснабжения имеют 4,7 тыс. сел. Для решения вопроса питьевой воды оставшихся 1 543 сел выработан план поэтапного обеспечения. Из необеспеченных сел в 511 планируется строительство централизованного водоснабжения, а в 1 032 малонаселенных селах за счет средств местного бюджета будут установлены комплексные блок-модули. Из них в текущем году планируется обеспечить централизованным водоснабжением 120 сел и установить КБМ в 220 малонаселенных селах. Оставшиеся 1 203 села будут обеспечены в плановом порядке до конца 2025 года, в том числе 391 село центральным водоснабжением и в 812 селах будут установлены КБМ.