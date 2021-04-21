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По Дорожной карте трудоустроят тысячу жителей столицы

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
21 Апреля 2021, 14:47
По Дорожной карте трудоустроят тысячу жителей столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По Дорожной карте трудоустроят 1 000 жителей столицы. Об этом сообщил директор КГУ «Центр занятости населения акимата города Нур-Султана» Азамат Байтасов на онлайн-брифинге в акимате столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дорожная карта занятости – специальная антикризисная программа, реализуемая с целью недопущения роста безработицы и сохранения рабочих мест. Реализуется на сегодня в городе Нур-Султан 21 инфраструктурный проект. Путем создания рабочих мест в этом году планируется охватить 1 000 безработных граждан в рамках Дорожной карты, из которых Центр занятости направит более 500 человек. Также ведется подбор работников для работодателей, которые реализуют Дорожную карту занятости. На сегодняшний день есть потребность в кадрах по специальностям: разнорабочие, сварщики, монтажники – все строительные профессии», – сказал А.Байтасов.

По его словам, Центр занятости реализует все услуги в онлайн-режиме, чтобы получить услугу, необязательно посещать центр. Можно получить консультацию по телефонам колл-центра: 578700; 578888; 578998.

Директор центра также ответил на вопросы журналистов. В частности, он сообщил, что с начала года на учете состоят 4 782 безработных. Из них получают социальные выплаты на случай потери работы 1 671 человек, направлены на различные работы 2 223 человека, занимаются активным поиском работы 890 человек. С начала года 21 работодатель подал заявления на сокращение более 1 026 работников. На сегодняшний день сокращены 126 человек, из которых 6 оказали помощь в Центре занятости. В период пандемии самой востребованной профессией стали «дезинфектор»; «контролер-кассир»; «мерчендайзер»; «медсестра» и другие специальности сферы здравоохранения. Также были востребованы курьеры по доставке пищи.


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