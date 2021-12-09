По «Дорожной карте бизнеса-2025» субъекты МСБ выпустили продукции и услуг на 36 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По «Дорожной карте бизнеса-2025» субъектами МСБ выпущено продукции и услуг на сумму 36 трлн тенге. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной экономики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа «Дорожная карта бизнеса-2025» успешно реализуется с 2010 года и, наряду с имеющимися программами государственной поддержки малого и среднего бизнеса, является одной из самых востребованных.

«ДКБ-2025» предполагает комплекс мер как финансовой, так и нефинансовой поддержки бизнеса. В текущем году продолжается работа по льготному кредитованию МСБ. Основные финансовые инструменты поддержки «ДКБ-2025» включают: субсидирование процентной ставки и гарантирование кредитов предпринимателей; предоставление государственных грантов; подведение недостающей инженерной инфраструктуры к проектам бизнеса.

Льготное кредитование в рамках программы «ДКБ-2025» предоставляется по ставке 6% годовых, сроком на пять лет, сумма кредита до 7 млрд тенге, без отраслевых ограничений», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для поддержки предпринимателей в пострадавших секторах экономики осуществляется рефинансирование кредитов МСБ.

Также сообщается, что одним из самых востребованных инструментов господдержки является микрокредитование. В прошлом году, в рамках «ДКБ-2025» была начата программа микрокредитования бизнеса. Предпринимателям предоставляются кредиты до 5 млн тенге на оборотные средства и до 20 млн тенге на инвестиционные цели. При этом большая часть займов до 5 млн тенге выдается на беззалоговой основе по ставке 6% для конечного заемщика.

В целом, за 11 месяцев текущего года льготное финансирование в рамках «ДКБ-2025» получили более 43 тыс. проектов, в том числе просубсидировано 28,9 тыс. проектов. А с начала реализации Дорожной карты – 58,4 тыс. проектов. Предоставлены гарантии на 14 тыс. проектов, с начала реализации Программы – 27,4 тыс. проектов. В пострадавших секторах экономики просубсидирован 18 981 проект. Предоставлено более 14 тыс. микрокредитов.

Также с начала реализации программы «ДКБ-2025» выдано 4 662 государственных грантов и реализовано 930 проектов по подведению недостающей инфраструктуры к проектам бизнеса.

«Нефинансовая поддержка предпринимателей в рамках «ДКБ-2025» включает комплекс проектов по обучению ведению бизнеса и консультационному сопровождению потенциальных и начинающих предпринимателей. По итогам третьего квартала текущего года, в целях обеспечения реализации мер нефинансовой поддержки, предоставлены сервисные услуги для более 26 655 тыс. предпринимателей. С начала реализации ДКБ-2025 такие услуги предоставлены для 347 483 предпринимателей. В Центрах обслуживания предпринимателей предоставлены около 143 888 тыс. консультаций, более чем 63 301 тыс. клиентов. С начала реализации Программы дано 1 467 856 консультаций 753 566 клиентам», – сообщило ведомство.

Программа «ДКБ-2025» является одной из наиболее результативных и успешных программ поддержки бизнеса. За весь период реализации программы, субъектами МСБ было создано свыше 106 тыс. новых рабочих мест, выпущено продукции и услуг на сумму 36 трлн. тенге, уплачено налогов в бюджет на общую суму 2,3 трлн тенге. В среднем, 1 тенге субсидий, выделенных из бюджета, возвращается в виде 6 тенге налоговых отчислений.