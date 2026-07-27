Вынесен приговор по делу о смертельном взрыве в здании автосервиса в Костанае

Суд № 2 города Костаная вынес приговор по уголовному делу о взрыве в здании автосервиса, в результате которого в 2023 году погибли три человека, и еще один получил тяжкий вред здоровью, передает корреспондент агентства Kazinform.

Трагедия произошла в декабре 2023 года, когда, по предварительной причине, в здании автосервиса в Костанае произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-под обломков вытащили шесть человек, троих из них спасти не удалось.

По версии обвинения, собственник автомобиля Алексей Бурдинский допустил эксплуатацию «Газели» с газобаллонным оборудованием, не обеспечив обязательную проверку его безопасности и оформление внесенных в конструкцию транспортного средства изменений.

Следствие длилось долгие месяцы, в итоге подсудимый Алексей Бурдинский признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса, однако освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Вместе с тем суд рассмотрел гражданские иски потерпевших.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

По делу потерпевшими признаны более 25 физических лиц, а также несколько юридических лиц — две компании «Костанайский автоцентр» и «Жарық Жол-1», а также «Костанай Су». В результате 26 потерпевшим причинен материальный ущерб более 240 млн тенге.

Одновременно суд рассмотрел гражданские иски. Полностью удовлетворены требования пяти истцов о возмещении материального ущерба на общую сумму более 13 млн теңге. Также частично удовлетворены требования пяти потерпевших о компенсации морального вреда на сумму более 18 млн теңге.

Суд также решил вопрос о судьбе арестованного имущества. После вступления приговора в законную силу автомобиль «Газель» постановлено вернуть Алексею Бурдинскому и оставить в его собственности. При этом часть вещественных доказательств, в том числе изъятые элементы газобаллонного оборудования и документация, останутся на хранении, а отдельные предметы после вступления приговора в законную силу подлежат уничтожению.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Оглашая приговор, судья Олжас Баяков подробно остановился на причинах, по которым суд пришел к выводу о виновности подсудимого. По его словам, исследованные доказательства свидетельствуют о том, что установленное на автомобиле газобаллонное оборудование не прошло обязательную проверку, а транспортное средство не должно было эксплуатироваться в таком состоянии.

— В материалах дела есть доказательства того, что газобаллонное оборудование вообще не было проверено, в связи с чем данная машина не могла и не должна была эксплуатироваться по своему предназначению, — отметил судья.

Суд также отклонил доводы защиты о недостоверности выводов судебной экспертизы. По словам Олжаса Баякова, наиболее убедительным признано заключение эксперта Сахарова.

— Суд пришел к выводу, что заключение эксперта Сахарова является наиболее полным, последовательным, научно обоснованным и убедительным, поскольку основано на исследовании всей совокупности обстоятельств. Его выводы полностью соответствуют видеозаписям, показаниям свидетелей и результатам осмотра места происшествия, — говорится в мотивировочной части приговора.

Кроме того, судья указал на рецензию, представленную стороной защиты, которая не опровергает выводов судебной экспертизы.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

— Рецензия представляет собой частное мнение специалиста и не опровергает выводов, изложенных в заключении эксперта Сахарова, — указал он.

Отдельно суд пояснил причины освобождения подсудимого от уголовной ответственности. Как отметил Олжас Баяков, такое решение связано исключительно с истечением установленного законом срока давности.

— Суд постановляет обвинительный приговор с освобождением лица от уголовной ответственности, если истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Поскольку срок давности истек, подсудимый подлежит освобождению от уголовной ответственности, — сказал судья.

Накануне в суде исследовались экспертные заключения. В ходе допроса эксперта пожарно-технической экспертизы обсуждались возможные источники зажигания, объем газа в баллоне и механизм образования газовоздушной смеси. Эксперт тогда указывал, что достоверно определить точный механизм происшествия, место образования газовоздушной смеси и конкретный источник зажигания не представилось возможным.

Позже были допрошены свидетели, в том числе работник «Газели» Владислав Климашевский и мужчина, который, по данным следствия, пользовался автомобилем накануне трагедии. В суде обсуждались обстоятельства передачи автомобиля, его заправки газом и возвращения в бокс, а также действия сотрудников сервиса перед взрывом. Кроме того, были исследованы экспертные заключения и заслушаны специалисты, однако эксперты заявили, что достоверно установить точный механизм происшествия, место образования газовоздушной смеси и конкретный источник зажигания не представилось возможным.

После по делу прошли прения, где подсудимый Алексей Бурдинский не признал вину.