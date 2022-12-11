По делу о коррупции в Европарламенте произведено 16 обысков и 4 ареста

11 Декабря 2022, 21:46

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Бельгийская прокуратура уже несколько месяцев ведет судебное расследование по делу о подкупе депутатов Европарламента одним из государств Персидского залива, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на бельгийские СМИ.

В рамках этого расследования 9 декабря было проведено 16 обысков, задержаны четыре человека. Бельгийская прокуратура подтвердила эту информацию местной прессе.

«Следователи Федеральной судебной полиции в течение нескольких месяцев подозревали, что одна из стран Персидского залива пыталась повлиять на принятие экономических и политических решений в Европарламенте. Выплачивались крупные суммы денег, дарились дорогие подарки третьим лицам, занимающим важные политические и стратегические позиции в Европарламенте», – сообщили в Федеральной прокуратуре Бельгии.

Начато судебное расследование по фактам преступной организации, коррупции и отмывания денег. В рамках этого расследования проведено 16 обысков в коммунах Брюссельского столичного региона - Иксель, Схаарбек, Краайнем, Форест и Брюссель.

«Четыре человека были арестованы и доставлены на допрос и могут предстать перед следственным судьей», – говорится в сообщении. - Арестованные, 1955, 1969, 1971 и 1987 годов рождения. В основном операция была направлена против сотрудников Европарламента. Среди допрошенных есть бывший депутат Европарламента».

В ходе обысков бельгийские следователи изъяли около 600 тысяч евро наличными, а также большое количество IТ-оборудования и мобильных телефонов, которые будут проанализированы.

Кроме того, сообщается о задержании вице-президента Европарламента задержана в Брюсселе. По данным бельгийских СМИ, речь идет о греческом евродепутате Еве Кайли из Прогрессивного альянса социалистов и демократов (S&D).

Ева Кайли с этого года является вице-президентом Европарламента. В ее обязанности входят отношения со странами Ближнего Востока.

Некий парламентский помощник «Ф.Г.» от фракции «S&D» Европарламента уже был допрошен следователями в пятницу. Сообщается, что он работал на итальянского евродепутата Пьера Антонио Панцери и также активно участвует в его некоммерческой организации Fight Impunity. Обыски прошли и дома у Панцери. В его доме было изъято почти 500 тысяч евро наличными.

Последние двое арестованных - лоббист и профсоюзный деятель Лука Висентини. Висентини был избран генеральным секретарем Международной конфедерации профсоюзов (МКП), насчитывающей 200 млн членов по всему миру, в ноябре этого года.

Одновременно бельгийская пресса пишет, что в пятницу вечером прошел обыск в офисе помощника депутата Европарламента от Бельгии Мари Арены (ПС). Обыск в доме помощника евродепутата также является частью расследования бельгийской федеральной прокуратуры.

На странице Европарламента сообщается, что депутат Мари Арена принадлежит к фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» и возглавляет подкомитет по правам человека.