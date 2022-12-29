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По делу Кайрата Сатыбалды расследуются  еще эпизоды - Агентство РК по противодействию коррупции

29 Декабря 2022, 13:56
По делу Кайрата Сатыбалды расследуются  еще эпизоды - Агентство РК по противодействию коррупции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По делу Кайрата Сатыбалды расследуются еще эпизоды. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По самому главному уголовному делу следствие окончено, вынесено решение. Теперь будет далее проводится работа», - сказал Улан Саркулов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Он также ответил на вопрос: помимо эпизодов, указанных в приговоре, есть ли другие расследуемые эпизоды поделу Кайрата Сатыбалды

«Да, сейчас расследуются», - сообщил Улан Саркулов.

В целом, по его словам, проводится системная работа по возврату активов по всем делам, которые сейчас есть.

Представитель агентства добавил, что все уголовные дела находятся под надзором прокуратуры.

«Мы должны понимать, что есть вопросы тайны следствия, если раскрывать все вопросы, это может помешать самому следствию», - резюмировал Улан Саркулов.

Ранее сообщалось, что 12 мая Кайрату Боранбаеву и Кайрату Сатыбалды продлили арест еще на один месяц.

Кайрат Боранбаев взят под стражу на 2 месяца. Кайрата Сатыбалды также арестовали на два месяца.

Его супруга Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении 747 млн тенге.

Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщала о подробностях дел Кайрата Сатыбалды, Гульмиры Сатыбалды и Кайрата Боранбаева.


Фото из открытых источников


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