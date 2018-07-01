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По делу Дениса Тена задержана девушка в Алматы

27 Июля 2018 12:10 2563
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По делу Дениса Тена задержана девушка в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала девушку Жанар Толыбаеву по делу Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Алмалинский районный суд поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения и содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Жанар Толыбаевой. Она подозревается в совершении преступления по статьям 434, 188 часть 2 пункт 1 УК РК. Постановлением Алмалинского районного суда в отношении Жанар Толыбаевой принята мера пресечения содержанием сроком на два месяца», - сообщили в городском суде Алматы.

Стоит отметить, что статья 434 подразумевает  недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении. И наказывается штрафом в размере до шести тысяч МРП - это 14 млн 400 тысяч тенге, либо исправительными работами в том же размере. Также по этой статье предусмотрено ограничение свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Также девушку подозревают в краже по статье 188 УК РК, которая  наказывается штрафом в размере до 1000МРП - 2 млн 405 тысяч тенге, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним,  казахстанский фигурист Денис Тен скончался 19 июля в больнице от ножевых ранений после нападения автоворов, не приходя в сознание.

За жизнь фигуриста врачи боролись более двух часов.

По делу убийства Дениса Тена были задержаны Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Оба признали свою вину. Ранее они были судимы за кражу. Кто из них наносил ножевые ранения, выяснит следствие.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Денис Тен, МВД РК,
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Автор:

Асель Асанова

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