По делу Дениса Тена задержана девушка в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала девушку Жанар Толыбаеву по делу Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Алмалинский районный суд поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения и содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Жанар Толыбаевой. Она подозревается в совершении преступления по статьям 434, 188 часть 2 пункт 1 УК РК. Постановлением Алмалинского районного суда в отношении Жанар Толыбаевой принята мера пресечения содержанием сроком на два месяца», - сообщили в городском суде Алматы.
Стоит отметить, что статья 434 подразумевает недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении. И наказывается штрафом в размере до шести тысяч МРП - это 14 млн 400 тысяч тенге, либо исправительными работами в том же размере. Также по этой статье предусмотрено ограничение свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Также девушку подозревают в краже по статье 188 УК РК, которая наказывается штрафом в размере до 1000МРП - 2 млн 405 тысяч тенге, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, казахстанский фигурист Денис Тен скончался 19 июля в больнице от ножевых ранений после нападения автоворов, не приходя в сознание.
За жизнь фигуриста врачи боролись более двух часов.
По делу убийства Дениса Тена были задержаны Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Оба признали свою вину. Ранее они были судимы за кражу. Кто из них наносил ножевые ранения, выяснит следствие.
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