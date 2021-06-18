По ценам на 10-15% ниже рыночных продают товары в социальных павильонах Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области имеется достаточный запас социально значимых продовольственных товаров, ведется ежедневный мониторинг. Об этом на онлайн пресс-конференции в СЦК сообщил аким региона Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках стабилизации цен на социально значимые товары в регионе местным товаропроизводителям выданы займы по семи видам продовольственных товаров на сумму более чем 1,1 млрд тенге. Для дальнейшей реализации механизма стабилизации цен в текущем году с областного бюджета выделено дополнительно более 600 млн тенге. В областном центре расширяется сеть социальных павильонов «KOKSHE MARKET». Сегодня их уже открыто четыре, там реализуются товары стабфонда по ценам на 10-15% ниже рыночных», - отметил аким области.

По его словам, в регионе имеется достаточный запас социально значимых продовольственных товаров, ведется ежедневный мониторинг, разъяснительная работа с объектами торговли по соблюдению размеров торговых надбавок.

Напомним, сегодня в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК проходит пресс-конференция акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева «О социально-экономическом развитии Акмолинской области в рамках поручений Главы Государства».



