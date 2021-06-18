РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:47, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    По ценам на 10-15% ниже рыночных продают товары в социальных павильонах Акмолинской области

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области имеется достаточный запас социально значимых продовольственных товаров, ведется ежедневный мониторинг. Об этом на онлайн пресс-конференции в СЦК сообщил аким региона Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках стабилизации цен на социально значимые товары в регионе местным товаропроизводителям выданы займы по семи видам продовольственных товаров на сумму более чем 1,1 млрд тенге. Для дальнейшей реализации механизма стабилизации цен в текущем году с областного бюджета выделено дополнительно более 600 млн тенге. В областном центре расширяется сеть социальных павильонов «KOKSHE MARKET». Сегодня их уже открыто четыре, там реализуются товары стабфонда по ценам на 10-15% ниже рыночных», - отметил аким области.

    По его словам, в регионе имеется достаточный запас социально значимых продовольственных товаров, ведется ежедневный мониторинг, разъяснительная работа с объектами торговли по соблюдению размеров торговых надбавок.

    Напомним, сегодня в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК проходит пресс-конференция акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева «О социально-экономическом развитии Акмолинской области в рамках поручений Главы Государства».



    Теги:
    Экономика Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:05
    Уличных торговцев защитили в Уральске
    Сегодня, 11:57
    Портреты лучших педагогов появились на билбордах Астаны
    Сегодня, 11:56
    Убил и закопал во дворе: суд вынес приговор павлодарцу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!