По Атыраускому энергоузглу ограничений нет – глава KEGOC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления KEGOC Каныш Молдабаев на заседании Правительства рассказал о текущей ситуации по аварии на Атырауском НПЗ, передает корреспондент МИА «Казинформ»,

«Западно-энергетическая зона работает изолированно от единой энергосистемы страны. Компания KEGOC имеет энергетические сети в западном регионе протяженностью 1300 км. При этом электростанции Западного Казахстана имеют значительный сильный износ и характеризуется высокой аварийностью. За шесть месяцев текущего года количество аварийных остановок составило 36 случаев. Продолжительность аварийных ремонтов составило 6577 часов.

По Атырауской ТЭЦ при установленной мощности 414 мгвт, рабочая мощность – 288 мгВт, или 43 % от установленной мощности. Количество аварийных остановок за шесть месяцев – 35 случаев. Продолжительность аварийных ремонтов – 7015. ГТС KUS при установленной мощности 310 мгвт рабочая мощность - 220. Количество аварийных остановок за шесть месяцев – 13. Продолжительность аварийных ремонтов – 1130. Рост аварийности по сравнению с прошлым годом на электростанциях - 57%, на Атырауской ТЭЦ продолжительность аварийных остановок составила 1130. Рост аварийности по сравнению с прошлым годом на электростанциях – 57%, на Атырауской ТЭЦ продолжительность аварийных остановок возросла в 4,8 раза по сравнению с прошлым годом.

Ввиду высокой аварийности электростанций и возникающего аварийного дефицита электроэнергии в течение первого полугодия 2023 года 11 раз работала противоарийная автоматика с отключением предприятий нефтегазового сектора», - сказал на заседании Правительства Каныш Молдабаев.

Спикер также отметил, что 302 раза объявлялся режим аварии с вводом ограничения потребителей. Вчера, 3 июля, в 18:23 на МАЭК аварийно отключился блок 1. Это привело к загрузке участка Уральск-Атырау до 230 мгвт при аварийно допустимых 110 мвт. И участок Атырау-Мангистау до 170 мгвт при аварийно допустимых 80 мгвт. И, как следствие, привело к разделению Атырауского и Мангистауского энергоузлов. В результате Атырауская ТЭЦ выделилась на изолированную работу со снижением до 70 мгвт.

«На 9 часов по Атыраускому энергоузлу ограничений нет. По Мангистаускому энергоузлу на ограничениях остаются промышленные потребители в объеме 65 мегаватт. Эти ограничения связаны с дефицитом электроэнергии, так как на ТЭС МАЭК остается отключенным блок 1 мощностью 140 мегаватт, заявка до пятницы до часу. И полная потеря генерации на ГТС KUS, мощностью 220 мегаватт вследствие включения санкционной блокировки на 40 часов. Заявка до 12:00 завтрашнего дня. Сегодня в течение дня при росте электропотребления возможен ввод дополнительных ограничений для недопущения перегруза транзита Уральск - Атырау – Мангистау», - объяснил он.

Каныш Молдабаев также считает необходимым выполнить проверку и настройку системных регуляторов электростанций западной зоны для обеспечения стабильной работы электростанций региона при подобных возмущениях в сети.

«Обеспечить надёжную работу электростанций Западного региона. Компания КЕГОК в целях повышения надежности электроснабжения западной энергетической зоны завершает строительство второго транзита 220 киловольт протяженностью 770 км с расширением существующих подстанций на 220 киловольт, строительством одной распределительной подстанции в 220 киловольт. В результате пропускная способность транзита увеличится на участке Уральск - Атырау со 100 до 200 мегаватт, Атырау - Мангистау - с 50 до 200 мегаватт. В направлении Мангистау - со 130 до 200 мегаватт в направлении Атырау. Работы по проекту идут по графику. В текущем месяце планируем ввод двух участков воздушной лини протяженностью 300 км. Завершение проекта – октябрь», - добавил он.

Напомним, 3 июля в 18:25 (по времени Астаны) из-за отключения подачи электроэнергии со стороны внешних сетей произошла остановка ТОО «АНПЗ». В результате этого происшествия остановились технологические установки предприятия, запитанные от внешних сетей. Отгрузка топлива со всех казахстанских НПЗ продолжается.

Как ранее сообщили пресс-службе ТОО «МАЭК», 3 июля в 17 часов 31 минуту на ТЭС остановили энергоблок 1 из-за резкого увеличения подпитки котла. Ограничения по потребителям Мангистауской области отсутствуют. Ремонтные работы после остывания энергоблока 1 начнутся после 00-00 ч. 5 июля. Остывание более суток. Подана срочная заявка на ремонт блока 1 до 00-00 ч. 6 июля.

В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично, либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях. Работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии, проинформировали компании «КазМунайГаз».

По состоянию на 21:30 3 июля подача электроэнергии по Атырауской области полностью восстановлена, сообщила пресс-служба акимата региона.