По аналогии с РОП, вернуть в бюджет поступления от обязательной маркировки товаров требуют депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По аналогии с РОП, нужно вернуть в бюджет поступления и от обязательной маркировки товаров. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК от фракции «Ак жол» Дания Еспаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат отметила, что сегодня введенные государством платежи идут в карман частной монополии.

«В выступлении Главы Государства Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса Парламента от 11 января 2022 года была подвержена критике деятельность компании оператора «РОП». Дано прямое поручение о прекращении деятельности этой частной компании и, самое главное, указано, что функции по утилизации и утилизационного сбора должно выполнять государство. Фракция ДПК «Ак жол» категорически поддерживает это решение», - сказала Дания Еспаева, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжила, что именно фракция «Ак жол» 20 сентября 2017 года в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева подняла вопрос о правовом статусе оператора РОП и статусе собираемых им денежных средств.

«Мы указывали, что, по сути, это налог, но почему-то этим налогом распоряжаются в частном порядке и в обход бюджетных средств. Мы ставили вопрос, что акционером при создании оператора РОП должно быть Правительство. К сожалению, нас тогда не услышали. Сегодня мы вынуждены поднять вопрос по обязательной маркировке товаров. Депутаты фракции «Ак жол» не поддержали ратификацию Соглашения о маркировке товаров в 2018 году. Мы также дважды направляли письма в адрес Правительства с требованием пересмотреть на площадке Комиссии Евразийского экономического союза необоснованное расширение перечня товаров, подлежащих маркировке. Мы указывали, что маркировку товаров, как механизм борьбы с теневым, нелегальным товаром нужно применять только для подакцизной группы товаров, что, собственно, и применяется в международной практике», - пояснила Дания Еспаева.

Было отмечено, что фракция «Ак жол» обращала внимание Правительства, что введение обязательной маркировки приведет к удорожанию потребительских товаров и продуктов питания, создаст серьезные проблемы в отчетности для бизнеса.

«Чиновники уверяли нас, что этого не произойдет, но пилотный проект в прошлом году показал, что введение маркировки привело к удорожанию молочной продукции на 35%. В результате от нее отказались. Но ввели маркировку для обуви, отчего многие обувные магазины рискуют оказаться парализованными, предприниматели сообщают о росте цен на 20-25%, что вносит свой вклад в общую инфляцию. Также введена маркировка на табачные и меховые изделия, а это многомиллиардные обороты. На очереди введение маркировки и для других товаров: так, согласно постановлению Правительства от 10.09.2020 года 568, установлены сроки ввода маркировки на текстильную продукцию, воду и напитки, лекарственные средства. На очереди и другая продукция. Но парадоксальным образом фискальные органы отказались от маркировки алкогольной продукции, где всегда была самая высокая доля контрафакта. То есть именно там, где нужен контроль – маркировку убирают. На наш взгляд, этот вопрос требует внимания антикоррупционных органов», - подчеркнула Дания Еспаева.

Депутат напомнила, что 19 мая 2020 года Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета уже предлагал отложить введение обязательной маркировки товаров и более внимательно изучить этот вопрос.

Однако правительство продолжает его внедрять.

Между тем, любые обязательные платежи, вводимые государством, по своей природе должны считаться налогами.

Например, те же акцизные марки на алкоголь и табачные изделия, которые также призваны обеспечить прозрачность рынка.

«В этой связи, фракция «Ак жол» вынуждена повторно ставить вопрос: почему обязательные платежи, которые вводятся от имени государства, – почему эти платежи, а по сути, налоги – поступают в частную компанию-оператора маркировки? Так, единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров определен АО «Казактелеком», 49% которого принадлежат частным структурам. Здесь невольно напрашивается аналогия с утильсбором и РОП, в отношение которых Глава государства поручил разобраться и обеспечить поступление платежей государству, а не частным лицам, получившим монополию за счет государственного регулирования», - отметила Дания Еспаева.

На основании вышеизложенного, фракция ДПК «Ак жол» просит:

1) В целях защиты национальных экономических интересов внести предложение в Евразийскую Экономическую комиссию о приостановлении расширения перечня товаров, попадающих под маркировку.

2) Отказаться от маркировки товаров, где её внедрение сопровождается ростом цен на потребительском рынке.

3) Передать функции оператора маркировки государству и обеспечить поступление средств от маркировки товаров в бюджет страны.