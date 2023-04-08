Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

По акту прокурорского надзора выплатили зарплату 62 работникам в Жанаозене

Жанара Мухамедиярова
8 Апреля 2023, 23:23
По акту прокурорского надзора выплатили зарплату 62 работникам в Жанаозене

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура г. Жанаозен провела анализ по соблюдению трудового законодательства в ТОО «ECSAD» и выявила нарушения. 62 работникам товарищества не выплатили более 24 млн тенге в качестве зарплаты за декабрь 2022 года и за февраль текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Мангистауской области.

В связи с чем, прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законности в управление государственной инспекции труда Мангистауской области.

По результатам рассмотрения представления задолженность полностью погасили, восстановлены конституционные права работников.

Кроме того, за нарушение требований по оплате труда в соответствии с ч. 1 статьи 87 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» на работодателя наложен штраф в размере 30

месячных расчетных показателей.


Права человека   Генпрокуратура   Мангистауская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение ограничено на 25 участках республиканских трасс
Движение ограничено на 25 участках республиканских трасс
Выезды из Астаны закрыли из-за метели
Выезды из Астаны закрыли из-за метели
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Движение пригородных маршрутов приостановили из-за погоды в Астане
Движение пригородных маршрутов приостановили из-за погоды в Астане
Министр просвещения РК обратился к родителям школьников из-за буллинга
Министр просвещения РК обратился к родителям школьников из-за буллинга
Подробности смерти двух школьников в Алматинской области сообщили в Минпросвещения
Подробности смерти двух школьников в Алматинской области сообщили в Минпросвещения
Обрушение металлоконструкций и замыкание электропроводов - последствия непогоды в Астане
Обрушение металлоконструкций и замыкание электропроводов - последствия непогоды в Астане
Турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП стартовал в Астане
Турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП стартовал в Астане
Участники группового избиения подростка задержаны в Атырау
Участники группового избиения подростка задержаны в Атырау