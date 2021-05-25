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    16:58, 25 Май 2021 | GMT +6

    По 78 участковых пунктов полиции в год будут строить в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в ближайшие пять лет запланировано строительство ежегодно по 78 участковых пунктов полиции. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Мурат Баймукашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ближайшие пять лет запланировано строительство ежегодно по 78 участковых пунктов полиции. Министром (внутренних дел - ред.) с акимами регионов уже заключены соответствующие меморандумы о сотрудничестве. При этом будет уделяться особое внимание расположению участковых пунктов», - сказал Мурат Баймукашев.

    Согласно озвученным данным, сейчас только в городах почти 30% (1 552) рабочих мест участковых находятся в отдалении от обслуживаемых ими участков.

    «Нередко эти расстояния составляют два и более километров. В результате у граждан зачастую физически отсутствует возможность лично посещать участкового. Поэтому прорабатываем вопросы максимального приближения мест дислокации участковых к обслуживаемым участкам», - пояснил Мурат Баймукашев.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы
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