По 78 участковых пунктов полиции в год будут строить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в ближайшие пять лет запланировано строительство ежегодно по 78 участковых пунктов полиции. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Мурат Баймукашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшие пять лет запланировано строительство ежегодно по 78 участковых пунктов полиции. Министром (внутренних дел - ред.) с акимами регионов уже заключены соответствующие меморандумы о сотрудничестве. При этом будет уделяться особое внимание расположению участковых пунктов», - сказал Мурат Баймукашев.

Согласно озвученным данным, сейчас только в городах почти 30% (1 552) рабочих мест участковых находятся в отдалении от обслуживаемых ими участков.

«Нередко эти расстояния составляют два и более километров. В результате у граждан зачастую физически отсутствует возможность лично посещать участкового. Поэтому прорабатываем вопросы максимального приближения мест дислокации участковых к обслуживаемым участкам», - пояснил Мурат Баймукашев.