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По 600 тысяч тенге получат ветераны ВОВ ко Дню Победы в Восточном Казахстане

11 Марта 2020 20:55
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По 600 тысяч тенге получат ветераны ВОВ ко Дню Победы в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане по 600 тысяч тенге получит каждый ветеран ВОВ ко Дню Победы. Такую сумму сегодня озвучили в ходе заседания акимата области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы ВКО.

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В ведомстве пояснили, что в регионе на сегодняшний день проживают 134 ветерана. Кроме того, единовременную выплату по 100 тыс. тенге получат труженики тыла и приравненные к участникам и инвалидам ВОВ лица. Аким области Даниал Ахметов также отметил, что дополнительно со стороны районных акиматов будет оказана помощь.

«Это, прежде всего, наш человеческий долг и память перед великим поколением. 9 мая – праздник, который еще больше сплачивает наш народ. Необходимо в течение месяца разработать специальную школьную программу, которая будет рассказывать нашим детям и внукам о великом подвиге казахстанцев во время войны. Она должна стать дополнением к общеобразовательной программе», – дал поручение во время заседания Даниал Ахметов.

В целом, по области в рамках празднования Дня Победы, только 7-9 мая планируется провести более 340 мероприятий с участием 200 тыс. человек. К слову, волонтеры, предприятия, а также молодежные организации ВКО начали реализацию таких акций, как «Снежный десант», «Делай добро», «Забота» по уборке снега.

Фото: пресс-служба акима ВКО


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА, Дата,
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Автор:

Орал Ерланулы

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