По 55 звонков в сутки поступает в call-центр полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В call-центр департамента полиции по Северо-Казахстанской области за четыре дня работы поступило 225 звонков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы полицейского ведомства, в call-центре отвечают на вопросы, связанные с режимом чрезвычайного положения. Стражи порядка отмечают, что из 225 звонков 161 был связан с проездом блокпостов. Жителей региона волновал вопрос проезда в Петропавловск на работу или для лечения. Остальные вопросы касались времени работы торговых объектов, развлекательных заведений и спортивных учреждений, комендантского часа.

«Жители и гости области могут звонить в call-центр по всем вопросам, связанным с ограничительными мерами. Сотрудники готовы дать подробные консультации. На телефон в Петропавловске: 8 (7152) 61-25-42 можно позвонить в любое время суток», — напомнил заместитель коменданта области Айдын Байматов.

Сall-центр в департаменте запустили 8-го января.

Полицейские обратились к жителям региона с просьбой сообщать о подозрительных лицах, совершившихся, готовящихся или возможных преступлениях на канал «102», через мобильное приложение «102», которое работает в обычном режиме.