По 500 тыс. тенге на развитие проектов получили сельские НПО в Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Сельские НПО получили по 500 тысяч тенге на развитие бизнес-идей по проекту «Повышение потенциала сельских НПО Западно-Казахстанской области» в рамках государственного гранта от НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня сельское гражданское общество играет одну из ключевых ролей в решении проблем местного уровня. НПО в сельской местности лучше владеют ситуацией на местах и их имеющийся потенциал необходимо развивать для улучшения социального климата в регионах. Поэтому гранты для сельских НПО на развитие бизнес-идей по проекту «Повышение потенциала сельских НПО Западно-Казахстанской области» в рамках государственного гранта от НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК принесут ощутимую пользу обществу и обеспечат их дальнейшее развитие.

Данный проект предлагает полный цикл в работе с сельскими НПО: обучение, которое содержало важные подходы к выявлению наиболее актуальных проблем в контексте развития сельских территорий, разработка проектов по решению проблем сообщества и получение финансирования на реализацию социально-значимых проектов, а также отслеживание влияния на местное сообщество своей деятельности.

Благодаря участию в социальном проекте на государственный грант сельские НПО и инициативные граждане Западно-Казахстанской области повысили институциональный потенциал, получив знания и навыки общественной деятельности по решению социально-значимых вопросов местных сообществ. По итогам обучения были выданы гранты 10 сельским НПО и инициативным гражданам на сумму 500 тысяч тенге каждый.

«Сегодня в каждом районе есть общественные объединения, но не всегда они проявляют необходимую активность. Проводя тренинги, мы помогали им ставить нужные цели, объединять людей, уметь выходить с разных ситуаций. НПОшники на селе должны были научиться разрабатывать проекты, управлять ими, мобилизовывать население и сотрудничать со СМИ. В этом году у участников тренинга появилась возможность применить свои знания на практике. 10 общественных объединений и инициативных граждан после конкурса и прохождения отбора, выиграли грант в размере 500 тысяч тенге каждый», – пояснила координатор проекта по региону, руководитель ОО «Жайык таны» Гульбаршын Муштанова.

По словам Г. Муштановой, было оказано эффективное содействие именно социально ориентированным НПО посредством активного сотрудничества с ними. Проводились различные консультации по вопросам развития гражданского общества на различных площадках, а также через сайт ОФ «Камеда». Были предприняты выезды в Сырымский, Теректинский, Чингирлауский, Акжаикский, Бурлинский районы и район Байтерек. Также было проведено онлайн-анкетирование представителей местных сообществ во всех районах области в целях проведения анализа потребностей НПО и местных сообществ.

В целом, на реализацию проекта было выделено 8 миллионов тенге, 5 из которых потрачены на выдачу грантов для сельских НПО. В частности, всего поступили 28 заявок от сельчан, 10 заявок из них получили одобрение после комиссии. Гранты получили общественники из 5 районов области, из которых 5 действующих НПО и 5 инициативных граждан села.

Таким образом, проект будет развиваться в Таскалинском, Бурлинском, Теректинском, Акжаикском районах и районе Байтерек. Сельчане планируют заниматься восстановлением парка в с. Дарьинское, открытием детской площадки в Центре реабилитации детей с аутизмом в Бурлинском районе, консультационных кабинетов и реализацией других проектов в селах. Реализация проектов будет осуществляться под непосредственным контролем и поддержкой координаторов и руководителей проекта.